Sindikalisti pozdravljaju travanjske gospodarske mjere, Tica poručuje: Zakašnjela reakcija

Sindikalisti podržavaju travanjske gospodarske mjere. Mladen Novosel (SSSH) pozdravlja podizanje sufinanciranja plaća na 4000 kuna, ali smatra nužnim da se radnicima koji su kod kuće i ovih dana ne rade to isplaćuje izravno na tekući račun. Za one koje rade, u redu je da im isplaćuje poslodavac.

- Ne protivimo se najavljenom oslobođenju od poreznih obveza, ali je presudno da se to doista usmjeri na zadržavanje radnih mjesta – ističe Novosel.

Uz primjedbu da nije dobro što je Vlada pri donošenju mjera zaobišla socijalne partnere, Krešimir Sever također pozdravlja najavljene mjere. Dobrom smatra mjeru odgode kredita, koju bi trebalo i produljiti, kaže, kao i podizanje naknade za plaće.

- Dobro je da je Vlada na sebe preuzela i plaćanje doprinosa, no pritom se ne smije zaboraviti i mirovinske doprinose. Treba voditi računa da poslodavci koji si isplaćuju dobit, dividende ili bonuse nemaju pravo ni na kakve olakšice, pa ni u narednom razdoblju, kad kriza prođe i krene oporavak, a ako do toga dođe, treba hitno mijenjati Zakon o porezu na dobit i tražiti da sve olakšice vrate s kamatama. Ovrhe treba odgoditi te učiniti sve da se sačuvaju radna mjesta i plaće jer samo se s tim može očekivati potrošnja – mišljenja je Sever.

Poduzetnici nisu u cijelosti zadovoljni

U inicijativi Glas poduzetnika zadovoljni su ovim paketom mjera koje je predstavio premijer Andrej Plenković. Jedan od osnivača te inicijative Hrvoje Bujas kaže se radi o novom vladinom iskoraku, ali da ipak poduzetnici nisu u cijelosti zadovoljni.

Usvojen je naš ključni zahtjev - to je otpis, a ne odgoda plaćanja poreza i doprinosa. Vidjet ćemo još kriterije koji su za to uvedeni, moramo ih proučiti. No očigledno je da oni koji su najviše opterećeni ovom krizom moraju imati otpis - objašnjava Bujas. Dodaje da su nove mjere koje je predstavio Plenković trebale biti dio prvog paketa i da se izgubilo dva tjedna zbog toga, no ističe da je dobro što je Vlada poslušala glas poduzetnika. Bujas pozdravlja i izjavu premijera o solidarnosti i zajedništvu privatnog i javnog sektora, na što su se, veli, već danima pozivali poduzetnici.

Ipak nema ukidanja parafiskalnih nameta, a ovo je povijesna prilika za to. Naš je zahtjev i da se uvede moratorij na otplatu kredita do godine dana za sve ugrožene građane i tvrtke i to bez kamata u grace periodu. No mjere koje je predstavio Plenković su mjere za zadržavanje radnih mjesta, a ne za poduzetništvo i tvrtke i zato ga podržavam - komentirao je jučer Bujas.

Poticanje proizvodnje u proljeće je ključno

Gospodarski strateg SDP-a Josip Tica za novi paket mjera za spas gospodarstva kaže da se radi o zakašnjeloj reakciji, ali i da tek ovaj drugi paket mjera pokazuje da Vlada počinje shvaćati situaciju u kojoj se nalazimo.

Tica naglašava kako treba biti oprezan kod uspostave razrednih pragova vezanih za oslobođenje poreznih davanja kako bi se izbjeglo motiviranje onih koji su manje uspješni. Za najavu premijera da će razgovarati i sa sindikatima oko mogućeg smanjenja plaća u javnom sektoru Tica kaže da to može eventualno biti simbolična gesta solidarnosti s privatnim sektorom, ali da u makroekonomskom smislu nema smisla rezati potrošnju u ovom trenutku. Što se tiče mjera za poljoprivredu, Tica drži da je u ovom trenutku ključno potaknuti proizvodnju upravo sada na proljeće u slučaju drugog vala pandemije na jesen kako se ne bi dogodilo da nemam dovoljno hrane.