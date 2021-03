Izrael nakon druge doze cjepiva: život se vraća u normalu

Staro normalno opet postaje normalno, a novo normalno postaje stvar prošlosti. Barem u Izraelu gdje je cijepljeno više od pola stanovništva.

Epidemiološke mjere popuštaju, otvaraju se kafići, restorani, teretane... Još kad se ukine nošenje maski po vani, a već se razmatra i o tome, Izraelci će zaboraviti da je koronavirus ikad postojao.

Podsjetimo, Izrael je imao jednu od najgorih pandemijskih slika, zatvorio je svoje granice te naručio velike doze Pfizerovog BioNTech cjepiva s kojim je odmah krenuo u procjepljivanje svojih stanovnika. Par mjeseci nakon, situacija se vraća u normalu i u ono što je još uvijek ostatku svijeta samo san.

Nakon cijepljenja, Izraelci imaju ili u fizičkom obliku ili skinu na svoj pametni telefon dokument "The green card" odnosno, zelena karta, s kojom dokazuju da su se cijepili. Ona im potrebna kako bi mogli ući u teretanu, jesti unutra u restoranu, koji i dalje radi na 75% kapaciteta i s limitom do 100 ljudi, ići u kazalište koje prima do 500 ljudi ili sudjelovati na eventu kapaciteta do 300 ljudi.

"Cijepili smo pet milijuna ljudi i otvaramo našu ekonomiju, koja je gotovo cijepa pod zelenom kartom. Ostalo nam je nešto više od milijun ljudi starijih od 16 godina koji se još trebaju cijepiti." - rekao je Netanyahu za CNN.

Za one bez zelene karte, pravila su da smiju sjesti samo na otvoreni, vanjski dio restorana.

Rasprave o tome je li zelena karta u redu ili nije i dalje postoje popraćeni protestima gdje sudionici govore kako će zelena karta dovesti do potpune podjele među stanovništvom te da će doći do diskriminacije onih koji se ne mogu ili ne žele cijepiti.

Iz vlade naglašavaju da je važno da ljudi znaju da se i drugi ljudi cijepe i da će na taj način ljudi više uvidjeti dobrobit cjepiva.

"Pozitivan razgovor oko zelene karte ne pomaže samo zato što će netko pomisliti 'OK, za mene je lakše ići na koncert ako imam zelenu kartu', nego i za kreiranje situacije u kojoj, ako pogledate oko sebe i vidite da to svi rade, bit će svi sigurniji u svoju odluku za cijepiti se." - kaže za CNN profesorica Ayalet Baram-Tsabari.

U svakom slučaju, lijepo je vidjeti da postoji nada da će sve biti kao nekada. Vidjeti ljude nasmijana lica, kako uživaju i druže se jedni s drugima, idu na koncerte i u kazališta, plešu i zabavljaju se po kafićima i restoranima. I izvan i unutar istih.