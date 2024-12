Silente, TBF, Songkillers, Edo Maajka, Jasna Zlokić i brojni drugi na Adventu u Promenadi

I u Karlovcu je ovaj vikend počeo Advent na Promenadi. Grad susreta ove se godine, naime, kako glazbenom tako i gastro ponudom, pobrinuo da se na karlovačkoj Promenadi za vrijeme Adventa zaista svi susretnu, posebno na čak 30 koncerata koliko će ih biti do kraja godine. Advent u Karlovcu ove godine donosi zanimljiv sadržaj za sve uzraste u brojnim ustanovama i na raznim lokacijama u gradu: na Starom gradu Dubovcu, u Aquatici, Gradskom kazalištu „Zorin dom“, Školskoj športskoj dvorani Mladost, Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“, Kinu Edison, Glazbenoj školi Karlovac i gradskom klizalištu, na kojem će klizanje od 13.12. do kraja godine biti besplatno! Diljem grada u mjesnim odborima i gradskim četvrtima organiziraju se prigodni blagdanski sadržaji poput radionica izrade tradicionalnih božićnih ukrasa i kolača s nastupima KUD-ova i prikazom običaja, čime se nastoji očuvati kulturna baština. U večernjem glazbenom programu u Glazbenom paviljonu, na Šetalištu dr. Franje Tuđmana nastupat će brojna imena domaće estrade poput Silente, Jasne Zlokić, Edo Maajka, Marko Tolja trio, TBF, Daleka obala, a Karlovčane i njihove goste u Novu godinu će uvesti Jole!

Razgled grada i gastro trg

Osim vrhunskih koncerata, posjetitelji će od sutra imati priliku i za vožnju spektakularnim Panoramskim kotačem! Visok je više od 20 metara i pružit će svima pogled na blagdanski okićen Karlovac. Uz Panoramski kotač, Božićno selo i koncerte, posjetitelje očekuje i prava gastro čarolija!

Deni Srdoč, jedini hrvatski chef koji je dobio Michelinove zvjezdice za dva restorana stigao je upravo na karlovački Advent i jedan je od onih čiju ponudu morate isprobati. U Kalrovac stiže i poznati domaći chef Zoran Gajić, a svoje delicije će posjetiteljima predstaviti i chefica Ivana Vukmanić. Lucija Protulipac pripremiti će pak raznolike meksičke specijalitete. Jela iz njihove kuhinje možete kušati na gastro trgu u sklopu Božićnog sela koji će vam ponuditi rapsodiju azijskih, meksičkih, austrijskih i kontinenatlnih hrvatskih okusa. Ugostiteljski objekti koji će imati taj zadatak ispred sebe su: Mrežnička kuća, Snackhouse Oz, Karaka, Los Bandidos… Teško je izdvojiti najprimamljivija jela, a ponuda seže od čipsa od šarana preko truffle burgera, ramena, woka, tune poke zdjele, pulled porka, janjećeg šiš ćevapa, churrosa i quesadilla i brojnih vrsta gurmanskih i artisan kobasica pa sve do kajzeršmana i popularne dubai čokolade.

Na gastro trgu nalazi se samo dio kućica na kojima možete uživati u običnim i neobičnim delicijama. Ugostiteljski objekti smještani su i oko Glazbenog paviljona, a tu nam se nalaze: Coctail Corner, Vagabundo, Bosiljevac „Mali caffe na Mrežnici“, Sweet Snackhouse, Ukus & Restoran DP. Navedeni ugostitelji će nam ponuditi domaće tradicionalne verzije adventskih delicija tako da računajte na poznate mirise finog kuhanog vina, vruće koktele, bakine knedle od šljiva koje podsjećaju na djetinstvo, buncek u škartocu, pašticadu, trganu junetinu, germknedle, wafle, palačinke i uvijek dobre fritule. Važna informacija za sve gurmane je i radno vrijeme gastrokućica - u tjednu od 17-23h, a vikendom i neradnim danima od 16-00h.

Adventska događanja na karlovačkoj promenadi i ove će godine biti obogaćena za Božićni obrtnički sajam koji Udruženje obrtnika grada Karlovca i Obrtnička komora Karlovačke županije organiziraju po četvrti put zaredom. Sajam će biti održan od 13. do 15. prosinca, a štandovi će biti otvoreni od 17 do 22 sata. Idealna prilika za kupnju Božićnih poklona!

Obiteljsko druženje

Detalje bogatog programa ovogodišnjeg karlovačkog Adventa svi posjetitelji mogu pogledati na službenoj stranici gdje se nalazi raspored nastupa brojnih bendova koji će nastupati, te drugih sadržaja i radionica u koje se posjetitelji mogu uključiti.

– Bogat glazbeni program za sve ukuse, izuzetno bogata gastronomska ponuda puna i tradicijskih okusa i nekih novih i modernih uz poznate chefove, maštovito uređene lokacije… sve to su aduti karlovačkog Adventa, no rekla bih da je ipak najveća vrijednost uključenost brojnih gradskih subjekata, organizacija, ustanova, udruga… koji su zaslužni za nikad bogatiji program. Ovdje ćemo se zabavljati do Nove godine uz koncerte, radionice za najmlađe, izvrsnu hranu, sportske aktivnosti i još puno toga - kazala je Marina Burić, direktorica Turističke zajednice grada Karlovca.

Na to je ukazao i gradonačelnik Damir Mandić, dodavši kako je od početka cilj bio da Advent u Karlovcu bude “simpatično-obiteljski”, no ove je godine možda i više od toga.

– Posebno bih istaknuo božićni obrtnički sajam ovog vikenda koji će biti vrlo bogat i sadržajan i pozvao bih Karlovčane, ali i sve goste iz drugih gradova da ga posjete i kupe poneki proizvod naših obrtnika - kazao je D. Mandić. Što se gostiju tiče, osim diljem Hrvatske, Advent je promoviran i na slovenskom i njemačkom tržištu. Ponajviše upita u javnosti je oko Panoramskog kotača pa vrijedi napomenuti da će on raditi vikendom od 11 sati, a radnim danom od 14 sati – cijena za odrasle je 7,50 eura, za djecu do 10 godina 6 eura, a za djecu do 3 godine vožnja je besplatna. Postoji i mogućnost kupnje obiteljske ulaznice (dvoje odraslih i dvoje djece) za 24 eura.

FOTOGALERIJA: