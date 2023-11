Silan vjetar i kiša poplavili rive i prekinuli promet morem i kopnom

Crveni alarm od četvrtka je upozoravao građane Hrvatske na nevrijeme, posebno duž Jadrana te u Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj, a tijekom petka ono je prouzročilo bujične i urbane poplave, podizanje vodostaja mora, plavljenje riva, izlijevanje rijeka, a iznenadni naleti orkanskog vjetra prouzročili su i štete na objektima. Kako je Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo, oluja koja se proteže Europom i koja je donijela i uragan Ciaran, koji je u susjednim državama napravio velike štete, poplave i odnio ljudske živote, na Hrvatsku je utjecao i obilnim akumuliranim oborinama koje su donijele porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save.

Jako jugo na obali

Olujni vjetar prouzročio je u velike štete u Vrgorcu, u kojem je u naletu vjetra otkinut krov sa zgrade i odbačen na pločnik u gradu, a zabilježeni su i slučajevi stabala srušenih po kolnicima. Na terenu su vatrogasci čistili i sanirali štete, a policija regulirala promet koji je bio zatvoren kroz nekoliko ulica dok se nije osigurao nesmetan promet. Olujno je jugo radilo probleme i u Splitu i Zadru, u kojima su se valovi dizali i plavili rive, a more se izlijevalo duž obale. I na Hvaru je kiša i plima koja se podigla potopila ulice, ali i neke kafiće uz obalu, pa su intervenirali vatrogasci, koji su vodu ispumpavali. Hvarani kažu da im nisu strane ovakve situacije uz obalu, no dodaju da su sada intenzivnije te da se štete zbrajaju tek kada stane olujni vjetar i divljanje mora.

Dizanje razine mora pogodilo je i Brač, Vis i Korčulu, na kojima su potopljeni objekti uz more i brojne ceste. Ništa bolje nisu prošli ni Kaštela, Trogir i Čiovo. Nevrijeme je pogodilo i Zagoru, gdje su uništena groblja.

U Splitu je jugo puhalo oko sto kilometara na sat, zbog čega su vatrogasci zaprimili desetak dojava o srušenim stablima na prometnicama te su vodu ispumpavali iz strojarnice bazena na Jadranu. Štete su zabilježene diljem Šibensko-kninske županije, vatrogasci su izlazili na intervencije zbog ispumpavanja poplavljenih područja u Kninu i Šibeniku, a materijalna je šteta zabilježena i u Dubravi. Zbog pada stabla na Starom pazaru u središtu Šibenika srušen je i težak kameni rasvjetni stup. Prema riječima Joška Jurića, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Šibenika, nastalu štetu sanirala je gradska komunalna tvrtka, koja je obilazila teren cijeli dan.

Dodao je da je problema bilo i uz šetnice i plaže, na koje je jako jugo nanijelo razne materijale koje će koncesionari ukloniti. U Šibeniku je poplavljena riva u Docu i jedan objekt, navodi županijski Centar 112, a jako jugo rušilo je motorna vozila u ostalim dijelovima grada. Materijalnu štetu saniraju i ugostiteljski objekti na svojim vanjskim prostorima. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je bila i brodska linija Vodice – Šepurine – Prvić Luka – Zlarin – Šibenik.

Uz vjetar, Jadran je zalijevala i jaka kiša, koja je, kao i na zagrebačkom, sisačkom, karlovačkom području, padala u mahovima i izmjenjivala se sa sunčanim razdobljima.

Zbog jakog vjetra otkazane su brojne trajektne i katamaranske linije duž cijelog Jadrana, a bilo je problema i u cestovnom prometu.

Loše je vrijeme, posebno jaki udari vjetra, prouzročilo nekoliko prometnih nesreća, zbog čega je promet na tim područjima bio otežan. Na državnoj cesti Drniš – Split kod Gizdavca, mjesta na predjelu Prisike, kod Muća, vozilo se jednim prometnim trakom usporeno zbog prevrtanja kamionske prikolice. Na Jadranskoj magistrali kod Dubrovnika također zbog nesreće promet je bio usporen, a zbog visoke razine mora tijekom petka bio je prekinut promet i na državnoj cesti između Tara i Novigrada na mostu Antenal. Gradovi na obali Istre također su bili na udaru ciklone koja je podizala valove i plavila rive.

Fužine pod tučom

Velike oborine koje je donijela ova ciklona pogodile su i područje riječke regije te Gorski kotar, u kojem je na određenim mjestima palo i do 150 milimetara kiše. U Fužinama je pala tuča pa je zbog gustog sloja te padaline djelovalo kao da je grad prekrio snježni pokrivač.

– Sutra će biti djelomice sunčano, povremeno s više oblaka. Mjestimice kiša, uglavnom u prvom dijelu dana na Jadranu i u gorju, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Krajem dana sa zapada će stići jače naoblačenje s kišom, ponajprije na sjevernom Jadranu. Vjetar će biri slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i u gorju i jak. Navečer će vjetar postupno jačati, a na moru okretati na južni i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 9, na Jadranu većinom između 10 i 15 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, u gorju malo niža – najavljuju prognostičari za subotu. No nakon jednodnevnog predaha u nedjelju se ponovno očekuju nove oborine uz koje će probleme s bujičnim poplavama imati gradovi na Jadranu u te unutrašnjosti i gdje se očekuje i porast vodostaja Save i Kupe te Drave.

