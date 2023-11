VIDEO Oluja stvarala probleme: Pogledajte kako su zrakoplovi u Manchesteru prekidali slijetanja

Snažna oluja Ciaran pogodila je sjeverozapad Francuske i jugozapad Engleske prije nego što se u proširila na Nizozemsku, Belgiju, Njemačku, Francusku i Italiju, ostavivši najmanje sedam mrtvih i nekoliko ozlijeđenih osoba, objavile su lokalne vlasti u petak. Oluja je uzrokovala brojne probleme u prometu, a otkazane su stotine letova. Na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter, Airliners Live objavio je nekoliko snimaka zrakoplova koji imaju problema sa slijetanjem zbog vremena.

Zbog vjetra i nepovoljnih uvjeta, zrakoplovi Turkish Airlinesa i Ryanaira, primjerice, prekinuli su slijetanje u zračnoj luci Manchester. Sky News napominje kako su prekinuta slijetanja prilično česta tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta te ne bi trebala zabrinjavati putnike.

