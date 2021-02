Ševko ef. Omerbašić odgovorio Juričanu: Dobili smo još jednog tumača Kurana

– Dobili smo još jednoga tumača Kurana. Kao da on zna što u Kuranu piše. To je još jedan dokaz kako se manipulira svetim pismima u svijetu u kojemu živimo – duhovito je u srijedu komentirao muftija Islamske zajednice u mirovini Ševko ef. Omerbašić “ljubavno pismo” Darija Juričana u kojemu ga je nazvao “žderačem zraka” u Skupštini grada Zagreba jer se dosad samo jednom javio za riječ kao član stranke BM365.

Premda se Juričan obraća Omerbašiću s “ti” i pita ga kojim je sebi “citatom iz Kurana časnog objasnio to neumorno dizanje ruku u Skupštini za jednu pljesnivu, pokvarenu robu kao što je ta izraubana Uskokova mušterija, tvoj stranački šef Rezač etiketa”, Omerbašić nam je rekao da Juričana nikad nije ni upoznao.

– A kako mi se čini da nisam mnogo time ni štetio – dodao je Omerbašić, rekavši da u radu Skupštine ni na što nije reagirao – došao sam ondje s namjerom da slušam što ljudi govore, jer institucija kao što je Skupština grada zaslužuje da se u njoj nešto nauči. Nisam čak ni branio Milana Bandića jer on sam sebe može obraniti. Nisam uopće reagirao, a Juričan predbacuje da je to grijeh. A ljudi su ondje dolazili svaditi se, psovati jedan drugoga i govoriti jedni protiv drugih, čime sam jako razočaran, a sada su ‘obukli rukavice’. Znam da su to predizborne aktivnosti i da se svatko brine za sebe, ali nije to dopušteno na takav način – rekao nam je Omerbašić i dodao kako je upravo ondje stekao vrlo loš dojam o našim institucijama.

– Hvala Bogu, u vjerskim zajednicama mnogo bolje stojimo u tome smislu. Barem kako ja vidim – zaključio je Omerbašić.