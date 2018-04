Šešeljevci napali zastupnicu: 'Spodobo, ustaška k..vo'

Zastupnici Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja danas su tijekom sjednice srbijanske Skupštine vrijeđali i prijetili zastupnici Demokratske stranke Aleksandri Jerkov, koja je rekla da je Šešelj ratni zločinac.

Šešelj je, podsjetimo, prošli tjedan u Haagu pravomoćno osuđen na deset godina za ratne zločine, uključujući progon vojvođanskih Hrvata.

- Kada će osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju biti oduzet mandat i kada će on biti izbačen iz Narodne skupštine Republike Srbije? (...) Sramota je da osuđeni ratni zločinac predstavlja građane Srbije, a da ne pričam koliko vrijeđa sve one ljude koji su bili žrtve njegove politike - poručila je Jerkov, rođena Novosađanka, što je dio zastupnika dočekao negodovanjem. Jerkov je također upozorila kako Šešeljeve prijetnje, uključujući one predsjedniku Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine Tomislavu Žigmanovu, nisu prazne.

Govor Aleksandre Jerkov počinje na oko 37 minuta snimke:

Ovo me je docekalo u skupstinskoj sali, nakon sto su me horde radikala okruzile, vredjale i pretile mi.



Uz opste odusevljenje i odobravanje naprednjaka. pic.twitter.com/GW2bxT52yR — Aleksandra Jerkov (@AleksJerkov) April 17, 2018

Kako prenosi Blic, Aleksandri Jerkov članovi SRS-a su tijekom cijele sjednice govorili da je "spodoba", "izdajnik" i "ustaška kurva", a u jednom trenutku, kada je ostala usamljena u klupi, opkolilo ju je petero zastupnika Šešeljeve stranke. Na dobacivanja i prijetnje nitko nije reagirao, uključujući i predsjedavajućeg Veroljuba Arsića.

- Rekli su mi da možda sama razbijem njušku narednih dana i da se pripazim - rekla je Jerkov za Blic.