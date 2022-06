Selak: Zbog posla sam se morao i razvesti od žene. Banožić? Nesposoban je za svoju funkciju

Umirovljeni pilot Ivan Selak gostovao je u današnjoj HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gdje je govorio o svom bijegu iz JNA, tragičnoj nesreći 1991. godine u kojoj je izgubio dvojicu kolega, optužbama iz Srbije na račun hrvatskih pilota, remontu MiG-ova u Ukrajini i ministru obrane Mariju Banožiću, kojeg je nazvao "potpuno nesposobnim" za funkciju koju obnaša.

Govoreći o tome zašto je postao pilot vratio se u vrijeme djetinjstva, kada je, kako je rekao, vidio dva aviona kako lete iznad njegovog sela.

- To je nevjerojatno da dijete od pet ili šest godina tad zaželi biti gore. Sav moj život se od tih pet, šest godina sveo na to da ću biti pilot, rekao je Selak.

Dodao je da su i majka i otac bili izrazito protiv toga da bude uopće vojna osoba, a potom i vojni pilot.

- Moji roditelji htjeli potpisati da uopće idem na preglede za vojnu školu, rekao je Selak, otkrivši da mu je u pridobivanju roditelja pomogao stariji brat.

- Mi nismo bili bogati. Više smo bili siromašni nego bogati. Međutim, moji jadni roditelji su tijekom te četiri godine srednje škole skupljali novac da plate tu vojnu školu, rekao je.

Selak je od 1974. do 1992. bio je pripadnik Vazduhoplovstva JNA. Napredovanje je uglavnom išlo normalno, rekao je, dodajući da se u JNA "išlo uglavnom i po ključu". Prvi zrakoplov bio mu je Zlin 526.

- Bilo je fantastično, rekao je.

Nesreća 1991.

Selak je u emisiji opisao nesreću koju je doživio 5. listopada 1991. godine tijekom službe u Bihaću, pilotirajući zrakoplovom Utva. Dvojica kolega su poginula, Selak je preživio.

- Za mene to nije bila zrakoplovna nesreća, ja sam doživio zrakoplovnu sreću. Nažalost, dvojica mojih kolega zaista su doživjeli zrakoplovnu nesreću, rekao je Selak.

Zrakoplovu je gorio motor, dogodila se eksplozija. Selaku je gornji dio tijela gorio, vatru je ugasio valjajući se po zemlji. Bolovi su bili tako snažni da bi se, kako je rekao, ubio da je imao pištolj.

- Ne znam postoje li gori bolovi od bolova kad vam izgori glava, rekao je Selak.

Iz Bihaća je prebačen u bolnicu VMA u Beograd, iako su liječnici iz Bihaća rekli da neće preživjeti transport.

- Došao sam u Beograd i trpio taj užas prvih pet-šest dana kad su mi liječnici rekli da mi ne mogu pomoći, rekao je Selak.

- Na mjestima gdje su opekotine ne dozvoljavaju da vam se počinju stvarati kraste, nego ih gule. To je bio užas. Prvi dan, to prvo jutro koje sam doživio u bolnici na VMA - zahvalan ću biti do groba tim doktorima. To je vrištanje koje vi čujete u šok sobi od svih koji su tamo, rekao je Selak.

- Vrištao sam i ja, prvi dan. Drugi dan više nisam prozborio nijednu, dodao je.

Selak je rekao da mu je prestala volja za život onoga trenutka kad se prvi put na WC-u vidio u ogledalu.

- To nije bilo ljudsko biće, eto. Tako sam izgledao, dodao je.

O bijegu iz JNA



Selak je u emisiji odbacio tvrdnje nekih da je kasno prešao iz JNA na hrvatsku stranu (MiG-om je došao u Hrvatsku 15. svibnja 1992.). Komentirajući izvještaj prema kojemu je 1991. u JNA imao sedam borbenih letova rekao je:

- Jesam li imao više ili manje - ne znam. Svaki borbeni let koji jesam imao iznad Hrvatske bio je bacanje sredstava u šume, u rijeke. Ne samo ja.

Urednik i voditelj Aleksandar Stanković upitao ga je nisu li zapovjednici bili sumnjičavi zbog takvih promašaja. Selak je rekao da su tadašnja glasila u Hrvatskoj hrvatskim pilotima u JNA činila medvjeđu uslugu pišući da su piloti JNA nesposobni.

- Jednom prilikom sam rekao - kad je bilo na licu mjesta, kad je moj zapovjednik puka vidio moj promašaj i kad je vrištao da sam promašio, kad sam se vratio, rekao sam mu: "Idi ti", rekao je Selak.

- Rekao sam jednom, reći ću uvijek - da biste došli iz JNA na način na koji sam ja došao, morali ste biti veći Srbin od Srbina. Morali ste igrati njihovu igru, rekao je također.

- Da bih odigrao njihovu igru, morao sam se razvesti i od žene, dodao je.

O bombardiranju kolone izbjeglica



Komentirajući optužbe na račun nekih hrvatskih pilota da su 1995. bombardirali kolonu izbjeglica u Bosni, Selak je rekao da mu je o tome strahovito teško govoriti.

- Slušam tišinu ove države, ove vlasti. Tišinu ili tiho govorenje, da ne kažem beskrvno ili anemično govorenje o tome što se dogodilo, o obrani toga što se dogodilo, rekao je Selak.

Dodao je da je rat sam po sebi užasna stvar te da u svakom ratu, nažalost, stradaju i civili.

Selak je ispričao sličnu situaciju u kojoj se našao u Oluji, kada je zrakoplovom naoružanim raketama S-24 preletio iznad izbjegličke kolone ("pune tih jadnika koji su natjerani da bježe iz Hrvatske") na putu negdje između Petrinje i Bosanskog Novog, a u kojoj je vidio i srpska oklopna vozila i gusjeničare.

- Ja sam postupio kao čovjek, ali me proganja to što nisam postupio kao vojnik, nisam postupio kao pilot - vratio sam rakete nazad, rekao je Selak. Rekao je i da je, pilotskim rječnikom, "ispao šupak".

Selak je pitao Stankovića kako bi postupio na njegovom mjestu, a on je odgovorio da bi postupio isto kao on. Selak mu je na to rekao da bi zbog toga u Izraelu bio osuđen na 10 godina zatvora.

O remontu MiG-ova i Banožiću

Osvrćući se na prijepore o remontu MiG-ova u Ukrajini, Selak je istaknuo da nije taj koji je odlučivao o tome kako će zrakoplovi biti remontirani, već da je letio na njima da bi ustvrdio jesu li ispravni. Pitanje remonta otvorio je i ministar obrane Mario Banožić, koji se javno sukobljavao sa Selakom.

- Ako ministar želi nešto saznati, 50 metara od svog ureda ima gospodina koji će mu dati odgovore na to. Ima jednog od najboljih inženjera zrakoplovstva, neka pita njega. Neka pita njega sve o remontu. Neka ne pita mene, rekao je Selak, dodajući da je remont napravljen izuzetno kvalitetno i profesionalno koliko je bilo moguće.

Otkrio je što misli o Banožiću.

- Taj je čovjek potpuno nesposoban za ovu funkciju koju on radi. Nije da samo ja to kažem, rekao je Selak.

- S kim god sam razgovarao, identično mišljenje. Taj čovjek ne bi bio ministar obrane jednu minutu da protiv njega nije Milanović, dodao je.

Na Stankovićevo pitanje radi li Banožiću predsjednik Zoran Milanović uslugu odgovorio je potvrdno.

- Bio bi maknut nakon jedne minute. On je potpuno nesposoban, nekompetentan, ne zna ništa o Ministarstvu obrane. I ne čudi me - bavio se nekakvim turizmom i lovom. Bavi se i dalje tim, svaka ti čast, u tome si možda dobar, u drugim stvarima ti nemaš blage veze, rekao je Selak.

Upitan je i što misli zašto ga je premijer Andrej Plenković postavio za ministra.

- Znate kako to ide, ja sam vam rekao prije - u JNA je bilo po ključu. Što mislite koji je ključ sad?, upitao se Selak.

- Ako ministar mora biti iz Slavonije, zar Slavonci nemaju nekog sposobnijeg? Imaju ih koliko god hoćete koji su ne jedanput, nego deset puta sposobniji od Banožića, dodao je.

Odbacio je optužbe da je Milanovićev čovjek.

- Apsolutno s tim čovjekom nisam imao priliku popiti kavu. Čak i kad iziđem u grad i kad prošetam, nikad ga nisam u životu vidio, rekao je Selak.

O Rafaleima

Što se tiče nabave vojnih zrakoplova Rafale, Selak je rekao da se radi o fantastičnom avionu, ali da je u našim uvjetima potpuni promašaj. Mi mogućnosti tog aviona nećemo moći koristiti jer nemamo novca, tehničare, pilote ni infrastrukturu, dodao je.

- Dakle, on je automatski neisplativ. Ako ti kupiš Mercedes CLK za otić' do dućana, a ne bar do mora, ti si budala. Točka, poručio je.

- Ja bih bio puno sretniji da smo to odradili s Amerikancima, rekao je Selak.

Rekao je i da su budućnost zrakoplovstva besposadne letjelice.

O činu generala

U nastavku emisije, pod nazivom Nedjeljom u 3, Selak je rekao da iz druge ruke zna da čin generala nije dobio zbog kolega koji su bili savjetnici predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a kojima, kako je rekao, nije legao jer ih je javno prozvao.

- Neki su pobjegli u ratu kad je trebalo ići na borbenu zadaću, rekao je Selak.

- Kad se netko grebe za čin generala, kad netko ide preko mrtvih u želji da postane general, onda taj čovjek nije zaslužio čin generala. A onaj tko ga zaslužuje, njemu ne treba, rekao je također.

O članstvu u Partiji

Selak je rekao i da je sa 17 godina ušao u SKJ, svojom voljom.

- Mene nije sram to reći. Što klepan od 17 godina zna, kojeg je vojska uzela pod svoje... Mi smo se zvali janjičari. S 14 godina, nije me uhvatio ni pubertet, uzela me vojska pod svoje i počela me odgajati kako vojsci odgovara, rekao je Selak.

- Ja sam mislio da ću promijeniti svijet ako uđem u Partiju. Onda nakon toga sam vidio što je to. Pa sam na kraju bio jedan od rijetkih tko je rekao - sad dosta, više neću, rekao je.

Selak je rekao i da su mu, kad je vratio partijsku knjižicu, prijetili prekomandom u Prištinu. Kad je poslije doletio avionom u Hrvatsku vidio je čovjeka koji mu je prijetio Prištinom.

- Dolazi tip po mene da me odveze kod Agotića. Ja Rudija (Perešina, op. a.) gledam i kažem: "Rudi, Bog te ubio, jesam li ja sletio u Beograd ili u Zagreb?", ispričao je.

O NLO-ima

Selak je u Nedjeljom u 3 odgovarao i na pitanja čitatelja - jedno od njih bilo je je li imao susret s NLO-ima.

- NLO-e su vidjeli oni koje je strah, koji imaju neke probleme u letenju, i koji su možda sjeli u avion, a malo su cugnuli. Ima i tih slučajeva. Dakle, to su tri razloga kad vidite NLO-e, rekao je Selak, upitavši se koja bi civilizacija koja je milijunima godina ispred nas dozvolila da je vidimo.

Ispričao je i kako je u letu iznad Slovenije ispred sebe vidio svijetleći križ koji su, kako je otkrio nakon slijetanja, vidjeli i ostali piloti. Ispostavilo se, međutim, da je bila riječ o statičkom elektricitetu.

O ratu u Ukrajini

Selak je rekao i da smo u groznim vremenima te da je Europa u ratu, iako toga nije svjesna.

- Ja sam uvijek optimist, ja sam izrazio skepsu, ako nešto krene krivo, siguran sam da će upotrijebiti nuklearno prvo u Ukrajini. Ja sam siguran. Taktična nuklearna će zveknuti u Ukrajini. Ako mu nešto krene mimo onoga što je on sebi zacrtao, zaključio je Selak.

