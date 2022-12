Selak o padu MIG-a: Nema mjesta panici. Avion je bio ispravan, ove nesreće se događaju. Mislim da znam što se dogodilo

Ivan Selak, jedan od najcjenjenijih inženjera ratnog zrakoplovstva te vojni pilot Hrvatske vojske s velikim iskustvom iz Domovinskog rata za Večernji list je komentirao nesreću kod Slatine gdje je u utorak poslijepodne pao MIG s dvojicom pilota koja su se uspješno katapultirala i time si spasila život.

Emisiju je moderirala Petra Balija.

Što je prethodilo ovom padu? Koje su okolnosti nesreće?

U ovom trenutku znam koliko i vi. Sve što znam pročitao sam iz medija. O razlogu nesreće mogu samo pretpostvljati, a iskustvo mi s velikom sigurnošću sugerira da je ovdje došlo do tehničkog kvara te su piloti ispravno donijeli odluku da se katapultiraju iz MIG-a i time spase vlastite živote.

Kako je izgledalo napuštanje zrakoplova od strane pilota? Što rade u takvoj situaciji, kakvo će biti njihovo zdravstveno stanje?

Treba znati da njihova odluka o katapultiranju ne može biti individualna. Onog trenutka kad jedan pilot povuče ručicu za napuštanje zrakoplova obojica se katapultiraju automatizmom. Dakle, uopće sada nije bitno tko je sjedio u prednjoj, a tko u stražnjoj kabini. Očito je došlo do procjene da se to treba napraviti jer MIG ne bi mogao biti sigurno prizemljen.

Što se pak tiče njihovog zdravstvenog stanja vjerujem da će obojica biti dobro, eventualno s lakšim tjelesnim ozljedama ili ogrebotinama budući da sustav katapultiranja o kojem sam pričao funkcionira vrlo pouzdano i temelji se na izrazito sigurnim postavkama. Dakle, službe su vidjele vrijeme aktivacije katapulta i na tom teritoriju tražile pilote. Riječ je o šumovitom terenu i u najgoroj varijanti jedan od drugoga bili su udaljeni nekoliko stotina metara. U svakom slučaju nema mjesta panici.

Koliko su česte nesreće s MIG-ovima?

One su u Hrvatskoj ali i u svijetu izrazito rijetke. MIG-ovima upravljalju obučeni profesionalci i tu se radi o sofisticirnoj tehnologiji i načinima upravljanja. Najteža nesreća dogodila se na našim prostorima prije nekoliko desetljeća kad su se dva MIG-a sudarila u zraku pa su i tada oba pilota aktivirali sustav za katapultiranje. Raznih nesreća bilo je i u Domovinskom ratu, ali to su posve drugačije, ratne okolnosti koje nisu usporedivi s nesrećema u mirnodopskim uvjetima.

Što mislite o kakvom je kvaru ovdje riječ? Isključujete li "ljudsku grešku" u konkretnoj nesreći?

Treba vidjeti što će interna istraga pokazati. Svakako bih rekao da je riječ o tehničkom kvaru, a ne o ljudskoj pogrešci. Pogreške pilota se događaju, ali one su toliko rijetke da takvu statistiku ne treba ni spominjati. Najčešći kvarovi kod MIG-ova su problemi s motorom ili otkazivanje motora prilikom sudara s nekakvim predmetom u zraku prilikom velike brzine, a to su najčešće ptice. Takve stvari itekako mogu zakomplicirati let.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Je li MIG koji je danas pao kraj Slatine uopće bio ispravan prije polijetanja?

Naravno da jest. To jamčim svojim imenom, iskustvom i inženjerskim zvanjem. Nitko nikada, ali nitko nikada ni u jednoj zemlji neće aktivirati ratni zrakoplov bez provedenog servisa i činjenice da je sve ispravno i funkcionalno. Ovdje je riječ o greški motora koja se pilotima na tabli aktivirala, oni su slijedili pravila i napustili zrakoplov van naseljenog mjesta. Odradili su to udžbenički. Mi sada možemo ustvrditi da je naša flota MIG-ova generalno stara, ali ovaj MIG je sigurno bio ispravan prije polijetanja.

Koliko naši MIG-ovi uopće smiju još biti na nebu?

Njihov je rok, 20-30 godina. Negdje s početkom 2024. više ih se ne bi trebalo upotrebljavati. Ali opet ponavljam, ovdje nije riječ o starosti. Bitno je da je zrakoplov bio redovito servisiran i funkcionalan. Ne znam je li vam poznata činjenica da je najbolji i najmoderniji ratni zrakoplov sadašnjice F35 života lišio već petoricu pilota, a dvojica su se uspjela spasiti. Dakle, nije tu riječ samo o godinama starosti. Nesreće i kvarovi se naprosto događaju, kao s automobilima ili civilnim zrakoplovima.

Koliko su naši MIG-ovi adekvatni za čuvanje neba?

Onoliko koliko u njih ulažemo.

Koliko u Hrvatskoj traje i koliko košta obuka pilota MIG-a?

Prvo treba završiti adekvatan fakultet, ispuniti sve zdravstvene i psihološke uvjete i po stjecanju diplome barem četiri godine intenzivno biti uz instruktora letenja. Rekao bih da je okviran ukupni trošak najmanje milijun i pol eura po pilotu.

Koje brzine postiže MIG?

Od nula kilometara na sat pa do dva maha, a jedan mah vam je oko 1200 kilometara na sat, pa to pomnožite s dva.

Kakve su daljnje procedure? Možemo li tu govoriti o nečijoj odgovornosti?

Apsolutno ne bi trebalo. MIG je poletio ispravan, motor se pokvario, piloti su se spasili. Ne vidim u čemu je problem. Više detalja svakako će nam dati takozvana "crna kutija" koja prati sve parametre rada zrakoplova, rad motora, kompresora, lopatica i druge opreme.

GALERIJA MiG-21 pao na nenaseljenom šumovitom području u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom obuke