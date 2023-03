Pojavile se sumnje: Hoće li Prigožin za dobar novac jednostavno napustiti linije

Ruske državne agencije javljaju da su njihove snage zauzele mjesto Krasnogorivku sjeverno od Avdijivke, koja je gotovo predgrađe Donecka. Međutim, i dalje se najkrvavije bitke vode za Bahmut gdje Jevgenij Prigožin, šef tzv. vagnerovaca, privatne plaćeničke vojske, izjavljuje da su njegovi borci 1,2 km udaljeni od središta grada. Upravo je PMC Wagner s otprilike 50.000 ljudi nosio teret glavnog udara u bitki za Bahmut, dosad najkrvavijoj u rusko-ukrajinskom ratu.

No, sada se sve više uključuju i redovne jedinice ruske vojske, pa tako agencija TASS donosi da su njihove zračno-desantne snage uspjele zauzeti neke važne točke u industrijskoj zoni s kojih mogu kontrolirati kretanje ukrajinskih snaga. Riječ je prije svega o prostoru metalurške tvornice AZOM koja bi mogla postati drugi Azovstal, metalurška zona i tvornica u Mariupolju iz koje su ukrajinske snage dugo pružale otpor Rusima.

Otvaraju centre u 42 grada

Proteklih desetak dana osim teškim borbama na istoku Ukrajine s fokusom na Bahmut, obilježeno je i nastavkom već neko vrijeme vidljivog rivalstva između Prigožina i ruskog Ministarstva obrane. Prigožin je vapio za streljivom upozoravajući da bi izostanak opskrbe njegovih jedinica mogao prouzročiti kolaps Rusa u Bahmutu. Kazao je kako njegovim postrojbama svaki mjesec treba 10.000 tona streljiva što je vrijednost od oko milijardu dolara. Spekuliralo se i da bi rusko zapovjedništvo moglo potpuno zamijeniti wagnerovce na linijama te da bio PMC Wagner mogao biti potpuno zamijenjen ili možda uklopljen u strukturu ruskih oružanih snaga. Prigožin je najavio i otvaranje centara Wagnera u 42 grada kako bi se njegove postrojbe popunile i osvježile. Naime, Wagner je imao velikih gubitaka, a kako se radi o plaćenicima, mnogima istječe i ugovor. Strane agencije objavljuju fotografiju Wagnerova centra u Sankt Peterburgu, rodnom gradu Vladimira Putina.

Riječ je o impresivnoj zgradi s jasno istaknutim natpisom čija je, a više sliči na kakvo korporativno sjedište nego na stožer plaćeničke vojske. To je zanimljivo jer Wagner službeno nije zakonit, što znači da ruska vlada to dopušta ili da se ruski zakoni na Wagner ne odnose. Inače, Prigožin je poznat kao Putinov chef, i zbog toga što je imao bliske odnose s ruskm predsjednikom ali i zato što je stvorio ugostiteljski imperij počevši kao bivši zatvorenik sa štandom za hot dog. No, nakon javnih prigovora Ministarstvu obrane, kaže da mu se iz Kremlja više ne javljaju.

Hoće li se prodati

- Da bih prestao tražiti streljivo, prekinute su mi sve vruće linije s uredom, odjelima itd. Ali prava je sramota to što su također blokirali agencije u donošenju odluka - jadao se Prigožin. Savršeno je jasno da se malo kome u ruskoj vojsci sviđa da postoji postrojba izvan hijerarhije uz koju je njezin šef stekao veliku popularnost te si uzima za pravo otvoreno kritizirati koga mu se prohtije pa i sam vrh vlasti. Kako je on ipak samo plaćenik, tako su se pojavile sumnje da će za dobar novac u dobro odabranom trenutku jednostavno napustiti linije.

