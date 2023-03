Diplomatska pobjeda Pekinga: Rusija, Kina, Saudijska Arabija i Iran prvi put na istoj strani

Nema sumnje da je ponovna uspostava diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije, dviju regionalnih sila, ali i neprijateljskih zemalja, diplomatska pobjeda Pekinga. Jer, dogodilo se to uz posredovanje Kine, nakon što je predsjednik Xi Jinping, koji je prije nekoliko dana dobio treći mandat, pokrenuo tu inicijativu, I to u regiji u kojoj SAD već dugo dominira geopolitikom.

Kina je još prije radila na tome da poveća svoj utjecaj na Bliskom istoku, ne samo trgovinom i gospodarstvom kao što je uobičajeno između Kine i te regije te Afrike, već i aktivnošću u politici. Sporazum između sunitske Saudijske Arabije i šijitskog Irana samo je korak unutar kineskog plana da Kina igra aktivnu i utjecajnu ulogu na Bliskom istoku. Taj uspjeh Kine u posredovanju između Saudijske Arabije i Irana smatra se diplomatskim probojem Pekinga na Bliski istok i dosad je najopipljiviji dokaz da je Peking spreman iskoristiti svoj globalni utjecaj kako bi pomogao u rješavanju inozemnih sukoba.

Saudijci u Moskvi

Diplomatski odnosi između dviju suparničkih zemalja bili su prekinuti od 2016. nakon napada prosvjednika na saudijska diplomatska predstavništva u Iranu, kada je Rijad pogubio poznatog vjerskog šijitskog vođu Nimra al-Nimra. Sporazum je došao u vrijeme dok rastu tenzije između SAD-a i Irana i kada je SAD spreman podržati namjere izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, koji je na čelu najdesnije vlade Izraela, da napadne nuklearno postrojenje u Iranu.

I to u vrijeme dok propadaju svi pregovori o obnavljanju prekinutog nuklearnog sporazuma između međunarodne zajednice i Irana koji, kako kaže, ne pristaje na ucjene i prije pregovora traži ukidanje sankcija. Normalizacija odnosa između Saudijske Arabije i Irana, zasigurno će promijeniti geopolitičke odnose. Zanimljivo je da su se na jednoj strani prvi put našli Kina, Rusija, Saudijska Arabija i Iran što je donedavno bilo nezamislivo. No, SAD zabrinjava što je prije potpisivanja tog sporazuma saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan posjetio Moskvu i sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao da traži od njega blagoslov za taj sporazum, a nije posjetio svog tradicionalnog saveznika SAD. Nije tajna da su se odnosi između SAD-a i Saudijske Arabije jako pogoršali dolaskom na vlast Joea Bidena koji je ponavljao da će saudijskog prestolonasljednika Mohammada bin Salmana učiniti parijom, ne računajući da će rat u Ukrajini promijeniti svjetski poredak i da će mu Bin Salman biti važan igrač. Međutim, Bin Salman, koji je krenuo prema Kini i Rusiji, htio je dati na znanje Bidenu da dok je on na čelu Saudijske Arabije ta zemlja neće pokleknuti pred SAD-om.

John Kirby, glasnogovornik Bijele kuće u Vijeću za nacionalnu sigurnost, izrazio je zabrinutost zbog rastućeg utjecaja Kine na Bliskom istoku i u drugim dijelovima svijeta nakon postignuća Pekinga te istaknuo da je Washingtonu stalo do okončanja rata u Jemenu i zaustavljanja napada na Saudijsku Arabiju, dodajući da će SAD vidjeti hoće li Iran ispuniti svoje obveze nakon sklapanja sporazuma sa Saudijskom Arabijom, nadajući se da taj sporazum neće utjecati na Abrahamov sporazum o normalizaciji odnosa nekoliko zaljevskih zemalja s Izraelom, koji je najviše zabrinut zbog približavanja Irana i Saudijske Arabije. - Saudijsko-iranski sporazum je opasan razvoj događaja i fatalan udarac naporima Izraela da se formira regionalna koalicija protiv Irana - rekao je bivši izraelski premijer Naftali Bennett nazivajući obnovljeni iransko-saudijski savez političkom pobjedom Irana.

Neuspjeh Izraela

Zabrinutost je izrazio i Yari Lapid, također bivši premijer Izraela. - Sporazum između Saudijske Arabije i Irana odražava potpuni i opasan neuspjeh vanjske politike izraelske vlade - kazao je Yari Lapid. I izraelski političari su odmah izrazili zabrinutost jer se čini da je taj potez onemogućio jednu od glavnih političkih inicijativa Netanyahuove nove vlade, da se normaliziraju odnosi sa Saudijskom Arabijom, te će ojačati utjecaj Irana u regiji što bi moglo biti od velike opasnosti za opstojnost izraelske države.

Gotovo sve zemlje na Bliskom istoku pozdravile su taj sporazum jer su uvjerene da će se vratiti mir i stabilnost na Bliski istok i šire. Naime, nije tajna da su Iran i Saudijska Arabija na suprotnim stranama brojnih regionalnih pitanja. Sigurnosna situacija u regiji sve je gora i sve je više problema zbog kojih se te dvije države spore. Dogovorom o obnovi diplomatskih odnosa Irana i Saudijske Arabije postaje moguće da uskoro vidimo kompromise i jednih i drugih. Taj dogovor može dovesti do stvaranja bolje sigurnosne situacije u toj regiji jer te dvije zemlje imaju dosta utjecaja u državama kao što su Libanon, Sirija, Jemen i Irak. Najviše će od tog sporazuma profitirati Jemen koji je pogodila najveća humanitarna katastrofa u povijesti, kao i Libanon koji je već dvije godine bez vlade te gotovo godinu dana bez predsjednika jer se Libanonci, podijeljeni između Saudijske Arabije i Irana, ne mogu dogovoriti o formiranju vlade i izboru predsjednika države.

