Šef Odjela za sudsku medicinu KBC-a Split: 'Šokiran sam. Zanima me po čijem je nalogu obavljena obdukcija, tko je to naredio'

Kako bi dobili odgovore na pitanja o obavljenoj obdukciji preminulog novinara Vladimira Matijanića te o tome kada bi javnost mogla biti upoznata s nalazima, novinari Slobodne Dalmacije nazvali su dr. Antonija Alujevića, specijalista patologije i sudske medicine. Dr. Alujević stalni je sudski vještak sudske medicine i pročelnik Odjela za sudsku medicinu pri Kliničkom zavodu za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split. Iznenadili su se onim što su od njega doznali.

''Malo je reći da sam iznenađen, bolje je reći da sam šokiran time što je obdukcija Vladimira Matijanića, obavljena u subotu, izvan radnog vremena, u kasnim poslijepodnevnim satima – oko 18 sati, kao i time da je obdukciju obavila bolnička patologinja koja nije ovlaštena ni školovana za uzimanje uzoraka za toksikologiju, a kamoli za njihovo interpretiranje. Kolegica patologinja koja je obavila obdukciju nije sudska vještakinja i ona može napisati nalaz, ali ne može dati mišljenje'', rekao je za Slobodnu Dalmaciju dr. Alujević.

''Mene kao prvog čovjeka sudske medicine u KBC-u Split zanima po čijem je nalogu obavljena obdukcija, tko je to naredio, a još više me zanima tko se to usudio narediti izvan radnog vremena, u subotu poslijepodne u 18 sati? Dakle, ovdje se ne radi o liječničkoj taštini već o činjenici da po protokolu ovakvu obdukciju mora raditi specijalist sudske medicine koji uz to mora biti i od Županijskog suda imenovan stalnim sudskim vještakom, a nikako ne bolnički patolog. Patolog može obaviti obdukciju ako u gradu u kojemu se obavlja obdukcija nema specijalista sudske medicine, što u Splitu nije slučaj, jer osim mene u Splitu je takva osoba i prof. dr. sc. Marija Definis, kao i prof. dr. sc. Šimun Anđelinović'', objašnjava Alujević te dodaje kako je ''patologinja koja je žurno dignuta u subotu poslijepodne na obdukciju morala znati što bi, odnosno što će iz cijelog slučaja proizići''.

Dr. Alujević objašnjava kako se obdukcija može raditi izvan radnog vremena, ali postoje zahtjevi za takav postupak. ''Kada to zahtijeva policijska istraga. Ako se policiji žuri, tada mi obdukciju obavljamo žurno, pogotovo kad je riječ o ubojstvu s nepoznatim počiniteljem pa je policiji vrlo važan period od prva 24 sata od ubojstva kako bi ga što prije rasvijetlili.''

Dr. Alujevića zbog ovog je slučaja već kontaktirao DORH. ''Iz ove obdukcije proizlaze istražne radnje i zbog toga ona nije smjela biti obavljena na ovakav način.''