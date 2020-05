Šef HDZ-a o spornom zapošljavanju: Ja to nikad ne bih napravio

Predsjednik županijskog HDZ-a u Koprivnici i dožupan Darko Sobota komentirao je u četvrtak slučaj bivše šefice Ureda državne uprave u Križevcima koja je uzela otpremninu pa se zaposlila u Županijskoj upravi.

“Gospođa Jasminka Širola nije visokopozicionirani član HDZ-a. Javila se jedina na natječaj s najboljim referencama jer je taj posao i ranije radila. Nisam vodio računa o tome tko će biti zaposlen na tom radnom mjestu”, rekao je Sobota na stranačkoj konferenciji za novinare u Koprivnici.

Na pitanje je li u redu da je uzela otpremninu u Uredu državne uprave pa se opet zaposlila na sličnom radnom mjestu u Županiji, Sobota je kratko odgovorio: “Ja to ne bih nikad napravio“.

Županijski HDZ u Koprivnici u četvrtak je otkrio kako će njihovi kandidati za saborsku listu u II. izbornoj jedinici biti Sobota, dosadašnji saborski zastupnik Damir Felak, načelnik Svetog Petra Orehovca Franjo Poljak i mlada Podravkina menadžerica Sonja Celiščak.

Sobota i Felak govorili su o velikim infrastrukturnim projektima u županiji za koje je zaslužna HDZ-ova Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem. To je, prije svega, nastavak gradnje brze ceste do Kloštra Vojakovačkog te gradnja drugog kolosijeka pruge i obnova postojećeg do mađarske granice.

Projekt nizinske pruge stoji oko tri milijarde kuna s pdv-om i najvredniji je infrastrukturni zahvat u državi, vredniji i od Pelješkog mosta, naglašava Sobota.

Na pitanje o tome razgovara li se sa saborskim zastupnikom HDS-a Brankom Hrgom i županom Darkom Korenom (Mreža) o zajedničkom nastupu na izborima, Sobota odgovara kako nema takvih saznanja.

“Mi smo i o njima razgovarali sinoć na županijskom predsjedništvu HDZ-a. No, konkretne razgovore očekujem početkom idućeg tjedna, znam da ćemo o tome početi razgovarati. Ja dosad takve razgovore s njima nisam vodio”, navodi.

Kad je riječ o nastavku unutarstranačkih izbora za lokalne čelnike koji su odgođeni zbog epidemije koronavirusa, Sobota smatra kako je moguće da će biti na jesen, ali takve odluke još nema.