Koristili su se 'shemom nestajućih trgovaca': Sedmero uhićenih sumnjiče za pranje novca i utaju poreza

Sedam osoba uhićeno je najnovijoj policijsko-uskočkoj akciji na području Zagreba, Bjelovara i Splita. O akciji uhićenja, šturo su izvijestili USKOK i MUP, tek navodeći da se provode izvidne radnje nad više osoba koje se sumnjiče da su počinili kaznena djela protiv gospodarstva. Prema neslužbenim informacijama sumnja se na utaju poreza i pranje novca, a policija je danas tijekom dana pretraživala kuće, stanove i automobile osumnjičenika. Kako im se na teret stavlja i pranje novca, vjerojatno su pregledavani i pretraživani i njihovi bankovni računi te bankovni računi osoba poveznih s njima, radi utvrđivanja tijeka i porijekla novca. Kada pretrage kod osumnjičenika budu obavljene, osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK na ispitivanje, nakon čega će se odlučiti hoće li tužiteljstvo tražiti određivanje istražnog zatvora i protiv koga.

Sumnja se da su navedena kaznena djela počinjena u sklopu zločinačkog udruženja, a među osumnjičenicima je, prema neslužbenim informacijama, i F. R. koji je bio privođen tijekom nekih ranijih policijsko - uskočkih akcija čija su meta bile zločinačke skupine koje su se bavile krijumčarenjem većih količina droge. Konkretnije, radilo se o skupini Nenada Petraka, uhićenoj lani u studenom, koja se sumnjiči za krijumčarenje 1,6 milijuna eura vrijedne droge. F. R. je koncem prošle godine bio uhićen u BiH, a nakon što je izručen Hrvatskoj, bio je ispitan i pušten da se brani sa slobode.

Neslužbeno se doznaje da su se osumnjičenici pri utaji poreza i pranju novca koristili tzv. shemom nestajućih trgovaca. To znači da su osnivali fiktivne tvrtke koje su im bile paravan za "poslovanje". Takve tvrtke se obično osnuju kako bi se preko fiktivnih faktura obavila neka razmjena roba i usluga, nakon čega se spomenute tvrtke ugase. Osim toga, sumnja se da su se osumnjičenici koristili i off shore tvrtkama u inozemstvu, koje su također služile za izvlačenje novca. Nakon što bi "posao" bio obavljan, odnosno nakon što bi novac prošao kroz off shore tvrtke, te sjeo na račun tvrtki u Hrvatskoj, prema neslužbenim informacijama, osumnjičenici su ga podizali, te ga zatim koristili za kupovinu svega i svačega, uključujući i kriptovalute.

Za sada je nepoznato iz kojih je izvora dolazio novac, koji je prema sumnjama istražitelja kasnije opran kroz sustav tzv. nestajućih trgovaca, no kako je USKOK nedavno članove jedne zločinačke organizacije koja se sumnjiči za krijumčarenje droge, osumnjičio i za pranje novca, moguće je i da se radi o povezanim akcijama.

