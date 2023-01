Tri tjedna čekaju da netko dođe i ispravi banderu koja prijeti srušiti se na kuću i ogradu

S iseljavanjem stari ljudi su često prepušteni sami sebi, a što je također teško, o njihovim potrebama i zahtjevima ne vode računa niti oni koji bi trebali i čiji je to posao. Takav je i slučaj supružnika Zorke (86) i Andrije (83) Zrnić iz vukovarskog prigradskog naselja Sotin koji već tri tjedna čekaju nekoga da ispravi drvenu banderu s kablovima za telefone i Internet i spriječi da se ista sruši na ogradu i njihovu obiteljsku kuću. Kažu kako je sve započelo još 24. prosinca prošle godine kada je osobno vozilo sletjelo s ceste i udarilo u banderu ispred njihove kuće. Ista je se odmah malo nagnula ali niti blizu kao sada jer vrijeme čini svoje te ona iz dana u dan se sve više naginje. U međuvremenu je pala i kiša tako da se zemlja nakvasila tako da bandera iz dana u dan sve više se naginje prema ogradi i kući i samo je pitanje dana kada će se srušiti.

-Mi smo na T-comu koje smo radi ove bandere zvali više puta ali nikako ne možemo dobiti vezu. Stari smo i bolesni pa je zvao i jedan naš susjed i rekao o čemu se radi ali bez rezultata. Oni samo obećavaju ali ništa ne rade da poprave stvar. Dolazili su neki s kombijem, fotografirali i samo odu. Prošla su tri tjedna, a da ništa nisu napravili – kaže Andrija Zrnić.

Dodaje i kako su oboje bolesni, i da žive sami. Imali su jednoga sina koji je poginuo 1991. godine u Domovinskom ratu. Uz to supruga Zorka svaki dan je na kisiku kako bi preživjela. On još uvijek ponekad vozi automobil, a da bi izašao ili ušao u dvorište supruga Zorka, koja hoda uz pomoć štapa, mora uzeti priručnu granu i podići kablove koji vise da automobil može proći.

Foto: Branimir Bradarić

-Od kako se to dogodilo i od kako se bandera nagnula mi gotovo da ne spavamo. Samo čekamo da padne na ogradu i kuću. Ako se to dogodi ja je sigurno neću popravljati, a ne vjerujem niti da ćemo dobiti neku odštetu. Zar je moguće da tri tjedna nema nikoga da popravi to. Ipak, neki dan smo dobili još jedan račun da platimo koje i inače sve plaćamo redovito. Mi ne tražimo ništa posebno niti specijalno nego samo da netko dođe i ispravi tu banderu i to iz nekog našeg hira nego samo da ne padne na ogradu i kuću – rekla je Zorka Zrnić.

Upit o ovome slučaju poslali smo i u T-com ali do zaključenja ovoga teksta nismo dobili odgovor, a niti bandera nije ispravljena.

