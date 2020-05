SDP: Izborni program je spreman, u tijeku su 'slatke brige' oko sastavljanja lista

Potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić i predsjednik stranačkog Središnjeg savjeta Branko Grčić u četvrtak su nakon sjednice Predsjedništva s koordinatorima svih izbornih jedinica izjavili da je program koalicije za izbore spreman, a fokusiran je na pomoć građanima i gospodarstvu.

“Priredili smo izborni smo koji predstavljamo od početka godine, a revidirali smo ga u skladu s okolnostima koronakrize”, rekao je Grčić u izjavi novinarima, ocijenivši da je Vlada Andreja Plenkovića krenula u izbore, a da nije napravila ključne stvari.

Nakon izbora, u prvih sedam dana nove SDP-ove koalicijske vlade, donijet ćemo pet ključnih mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, najavio je.

Pojasnio je da je riječ o produljenju mjera za očuvanje radnih mjesta, direktno kreditiranju za likvidnost malih i srednjih poduzetnika i obrtnika te mjere za građane. Predložili smo, podsjetio je Grčić, desetak ključnih mjera za nezaposlene i socijalno najugroženije, među kojima i jednogodišnji moratorij na kredite i leasing obaveze te minimalna plaća od četiri tisuće kuna.

U SDP-u su, među ostalim, pripremili i Zakon o skraćenju radnog vremena, koji će se financirati iz europskog projekta SURE (instrumenta za suzbijanje rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji) u kojem je rezervirano 100 milijardi eura te Europskoga socijalnog fonda (ESF) iz kojeg se dobivaju bespovratna sredstva.

Za mjere financijske pomoći građanima - umirovljenicima, nezaposlenima, socijalno potrebitima spremni smo na trošak od dvije milijarde kuna kako bi se obnovila potražnja čime bi se revitalizaciju gospodarskih aktivnosti, istaknuo je.

Grčić je ustvrdio i da je Vlada otišla u izbore, ostavivši Zagreb i njegove stanovnike koji su izgubili domove. Stoga je, poručio je, naš prioritet u prvih sedam dana uputiti u hitnu proceduru Zakon o obnovi Grada Zagreba, po modelu iza kojeg će stati država koja će najvećim dijelom financirati obnovu grada.

Među prioritetima programa Restart koalicije naveo je gospodarski oporavak i povratak na putanju rasta. Uz to, najavio je i četiri velike reforme - digitalizaciju jer je koronakriza pokazalo koliko je ona važna. Slijedi i, osvoje li vlast, reforma javne uprave, pri čemu je u planu do kraja 2023. godine smanjenje broja gradova na 120 do 140 dok se županije, za sada, ne bi dirale.

Agenda Restart koalicije uključuje i reformu zdravstva i, naglasio je Grčić, kao priču svih priča, borbu protiv korupcije u čemu će ključni biti zakon o porijeklu imovine i vraćanje potpune samostalnosti poreznom USKOK-u.

Ostojić je najavio da su, nakon definiranja programa, u tijeku ‘slatke brige’ oko sastavljanja lista kako unutar stranke tako i s partnerima iz Restart koalicije, pri čemu se još kao s potencijalnima pregovara i s IDS-om, PGS-om i međimurskim županom Matijom Posavcem.

O eventualnom izlasku na izbore u 11. izbornoj jedinici, kazao je, odlučit će Predsjedništvo i Glavni odbor stranke koji bi se trebao sastati za dva tjedna kako bi potvrdio program i izborne liste.