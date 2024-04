Sanader tvrdi da se njegova izjava izvlači izvan konteksta: 'Žao mi je da je tako ispalo...'

Ante Sanader, treći na listi HDZ-a za IX. izbornu jedinicu, osvrnuo se na Facebooku na svoju izjavu prigodom stranačkog skupa u Zadru. Kako ističe, njegova je izjava potpuno krivo prenesena u medijima, a u govoru se, dodaje, osvrnuo prvenstveno na demografiju kao ključno pitanje hrvatske budućnosti.

Naime, Sanader je u utorak u Zadru, kako prenosi Zadarski.hr, rekao: "Nas pet ima 18 djece. To je 3,6 djeteta u prosjeku. Prosjek nam dižu ova dvojica koji imaju po pet djece. To je poruka koju smo željeli poslati kao moderni HDZ, da se mi držimo svoje tradicije i svojih kršćanskih vrijednosti. Samo ovaj ima pet sinova, ovi pet kćeri pa nisu stali i ne smiju stati, ovi moraju dobiti kćer, a ovi sina. To sve govorim radi mlade kolegice Nikoline koju sam cijelo vrijeme u Saboru nagovarao da se mora udati jer drugi mandat Sabora ne dolazi besplatno. Ljudi moji zalud vam svi projekti ako djece ne bude, promislite koliko će Hrvata biti za sto godina. Ja po Zagrebu vidim kako žene vode samo pasiće, vrlo malo njih vodi djecu, tako da mislim da je to jedan od najvažnijih prioriteta koji je HDZ stavio u svoj program".

Vezano uz tu izjavu, Sanader je danas istaknuo kako njegov komentar nije imao nikakvu lošu namjeru. "Nažalost, vidim da je moja izjava prigodom stranačkog skupa u Zadru potpuno krivo prenesena u medijima. U svom govoru osvrnuo sam se prvenstveno na demografiju kao ključno pitanje hrvatske budućnosti, oko čega smo svi suglasni.

Svi prisutni u dvorani mogu potvrditi da moj komentar, koji se izvlači sad izvan konteksta u medijskom prostoru, nije imao nikakvu lošu namjeru prema bilo kojoj ženi, a kamoli prema kolegici Nikolini Baradić, koju iznimno cijenim i s kojom sam ostvario izvrsnu suradnju u protekle četiri godine u Hrvatskom saboru. Žao mi je da je tako ispalo te se ispričavam ako je netko to shvatio na pogrešan način", naveo je Ante Sanader.