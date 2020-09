Sanader operiran i hospitaliziran, Barišić i B. Pavošević teško bolesni

Više kao bolnički prijam, a manje kao nastavak suđenja izgledalo je ročište u nastavku suđenja za aferu Fimi medija koje je trajalo svega desetak minuta prije no što je odgođeno. Jer u sudnici se nisu pojavili ni Ivo Sanader ni Mladen Barišić ni Branka Pavošević i to zato što svatko od njih ima ozbiljne ili neutvrđene zdravstvene probleme.

Sanader je tako, doznalo se u sudnici, 24. kolovoza hospitaliziran u KB Sestara milosrdnica, gdje je 31. kolovoza podvrgnut operaciji kralježnice. Prema podacima iz bolnice, u bolnici bi se trebao oporavljati desetak dana, nakon što će biti poslan na postoperativni oporavak u toplice, koji neće trajati, prema procjenama liječnika, manje od tri tjedna. Barišić pak, prema svojim liječničkim nalazima trpi jake kronične bolove, a 27. kolovoza liječnici su naveli da boluje od još uvijek neutvrđene bolesti te da mu je preporučeno, zbog bolova koje trpi, strogo mirovanje. Posljednja rasprava u srpnju odgođena je zbog njegovih ozbiljnih zdravstvenih problema jer nije bio sposoban doći na sud. Što se tiče Branke Pavošević i ona ima ozbiljnih zdravstvenih problema te je na pretragama od 15. srpnja, kako bi se točno utvrdilo od čega boluje,

S obzirom na to kako se njih troje treba pojaviti na raspravi da bi se očitovali o zadnjim izmjenama optužnice iz srpnja, sutkinji Ireni Kvaternik nije preostalo ništa drugo do da odgodi i jučerašnju raspravu, kao i rasprave koje su bile zakazane ovaj tjedan. Sljedeća rasprava trebala bi se održati 1. listopada kada će se čitati dokumentacija pristigla u spis, a do tada će u spis valjda pristići i sva medicinska dokumentacija troje bolesnih optuženika. Ako im zdravstveno stanje i dalje bude takvo da ne budu mogli nazočiti raspravi, za pretpostaviti je da će sud naložiti da se svi troje vještače, kako bi se ustanovilo jesu li uopće raspravno sposobni.

Zdravstveni problemi i narušeno zdravlje čak troje optuženika zakomplicirali su ponovljeno suđenje u aferi Fimi medija kojem se ne nazire kraj iako je već prije nekoliko mjeseci ušlo u završnu fazu. Optuženici su iznijeli obrane, no trebaju ih nadopuniti nakon izmjena optužnice. Očekivalo se da će nepravomoćna presuda možda čak biti donesena prije ljeta, no tada je prvo je problema sa zdravljem imao Sanader, a zatim i Barišić. Bivši HDZ-ov premijer je posljednjih godina nekoliko puta hospitaliziran zbog raznih problema. U aferi Fimi medija još su optuženi HDZ, Ratko Maček te Fimi medija, dok je Nevenka Jurak, vlasnica Fimi medije, preminula. Prema optužnici, tereti ih se da su preko državnih poduzeća izvukli oko 70 milijuna kuna.