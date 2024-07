'Sam se proglasio predsjednikom Europe': Orbanova svjetska turneja zabrinula čelnike EU, razmatraju se sankcije

Otkako je Mađarska preuzela rotirajuće predsjedništvo EU prošlog tjedna, premijer Viktor Orbán započeo je visokoprofilnu diplomatsku misiju, posjećujući ključne svjetske lidere s deklariranim ciljem da potakne mir u Ukrajini. Njegov frenetični raspored uključuje susrete s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Iako Orbán te napore prikazuje kao ključne za izgradnju mira, njegove akcije izazvale su značajne kontroverze unutar Europske unije. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen i šef Europskog vijeća Charles Michel kritizirali su mađarskog čelnika da im krade kruh i stvara probleme u Bruxellesu, piše Politico.

Orbánova prva velika postaja bio je Kijev, gdje je sudjelovao u trosatnim pregovorima sa Zelenskijem, koji su završili pozitivnom tiskovnom konferencijom. Ovaj posjet bio je dio grandiozne kampanje koja je započela dramatičnim videom koji naglašava njegovu predanost miru.

Samo nekoliko dana kasnije, Orbán je posjetio Moskvu, gdje se sastao s Putinom usred kritika čelnika EU koji tvrde da njegovi diplomatski napori ne predstavljaju zajednički stav EU. Orbán je, neovisno o tome, tvrdio da djeluje u ime EU, naglašavajući nužnost dijaloga za postizanje mira. Njegov posjet poklopio se s razornim ruskim napadom na dječju bolnicu u Kijevu, što je dodatno zakompliciralo njegovu poziciju. Unatoč kritikama, Orbán je nastavio svoju diplomatsku turneju posjetom Pekingu, hvaleći kinesku predanost miru. Njegovi susreti s Xi Jinpingom bili su predstavljeni kao ključni za Mađarsku i EU, iako kritičari ističu kinesko savezništvo s Rusijom, piše Politico.

Orbánove akcije mnogi vide kao dio šire strategije za jačanje njegove domaće slike usred političkih izazova. Njegova stranka, Fidesz, nedavno je doživjela značajan izborni neuspjeh, a nova oporbena stranka pojavila se kao ozbiljan konkurent. Predstavljanje sebe kao globalnog mirotvorca može biti taktika za ponovno pridobivanje podrške kod kuće. Međutim, Orbánov pristup nije dobro prihvaćen od strane svih članica EU. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posebno je kritizirala Orbána, naglašavajući da njegovi postupci podrivaju zajedničke ciljeve i interese EU. Izrazila je frustraciju zbog njegovog pokušaja da se postavi kao predstavnik cijele Unije, upozoravajući da takvo ponašanje može imati ozbiljne posljedice za mađarsko predsjedništvo.

Neki diplomati izrazili su zabrinutost zbog njegove nejasne reprezentacije interesa EU i potencijalnog podrivanja mađarskog predsjedništva. U Bruxellesu se vode rasprave o mogućim mjerama za ograničavanje predsjedništva Mađarske ako Orbánove akcije nastave odstupati od politika EU. Dok se Orbán priprema za nadolazeći NATO summit u Washingtonu, njegove neumorne diplomatske aktivnosti i njihove implikacije za mađarsko predsjedništvo EU ostaju pod intenzivnim nadzorom. Hoće li njegovi napori donijeti željeni mir ili dodatno izolirati Mađarsku unutar EU, tek treba vidjeti.

