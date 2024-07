Putinu u posjet stigao još jedan čelnik: Indijski premijer mogao bi tražiti puštanje Indijaca iz ruske vojske

Indijski premijer Narendra Modi posjetio je Moskvu i susreo se s Vladimirom Putinom prvi put nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Ovo je daleko veći udarac za Zapad od posjeta Moskvi Viktora Orbana čija je zemlja u ovom trenutku i predsjedavajuća Vijeću EU. Jer, Indija je gospodarski izuzetno jaka, u ovom trenutku i najmnogoljudnija svjetska zemlja, no također je i utemeljitelj BRICS-a, gospodarskog saveza koji je Rusiji izuzetno bitan.

Isto tako, vojno je izuzetno jaka, a sa stalnim trvenjima s Pakistanom, i također je dolazak na vlast Narendre Modija pojačao te tenzije, ali isto tako i netrpeljivost prema manjinama, kršćanima i muslimanima u pojedinim područjima pogotovo. Indija je po svemu tome za Zapad i veći problem od Kine jer vodi proaktivnu politiku i na međunarodnom planu ponajviše kroz gospodarstvo gdje je vodeći čimbenik, primjerice, u metalurgiji gdje je u Europi praktično monopolist.

Snažan rast gospodarstva uvjetuje i farmaceutska industrija, pogotovo kada se radi o cjepivima. The Serum Institute of India najveći je svjetski proizvođač cjepiva. Ovdje čak i mi imamo neku svoju ulogu, jer njegov je utemeljitelj Cyrus S. Poonawalla, kupnjom licence za cjepiva upravo Imunološkog zavoda u Zagrebu započeo njegov razvoj i uspon do najveće takve tvrtke u svijetu. Sama Indija iskoristila je priliku koju je donio rat u Ukrajini i snažno po diskontnim cijenama kupovala rusku naftu. I po tome je možda odnos Rusije s Indijom i bliži jer nema prijepora kao što je to kinesko oklijevanje oko izgradnje još jednog plinovoda kojim bi Rusija Kini, i drugim zemljama Južne Azije, prodavala plin koji sada više ne može prodavati zapadnim zemljama. Zapadni mediji, pak, koriste priliku da poentiraju kako će Modi u Moskvi tražiti i još nešto. A to je puštanje Indijaca koji su se, kako kažu, na prevaru našli u služenju u ruskoj vojsci, a to je posljedica djelovanja velike međunarodne mreže trgovanja ljudima.

Kada smo kod vojske, Indija svoju diplomatsku vještinu pokazuje i na tom planu gdje kupuje moderno naoružanje i od Zapada i od Rusije, ne bivajući istodobno službeno članicom ni jedne vojne organizacije. Sam Modi vrlo je po političkom habitusu sličan Vladimiru Putinu, i po treći je puta izabran za lidera Indije na izborima u lipnju, vlada neočekivano čvrsto, gdje mu vladavina ima osobine koje smo ranije opisali, ali isto je tako vrlo ambiciozan u namjeri da Indiju pogurne prema svjetskom vrhu u gospodarstvu prije svega.

POVEZANI ČLANCI:

- Radujem se razmatranju svih aspekata bilateralne suradnje sa svojim prijateljem predsjednikom Vladimirom Putinom i razmjeni perspektiva o raznim regionalnim i globalnim pitanjima, istaknuo je Modi u izjavi objavljenoj na web stranici indijskog ministarstva vanjskih poslova. Rusija i Indija će također procijeniti status bilateralnih angažmana u grupacijama kao što su Šangajska organizacija za suradnju, Grupa 20, BRICS, Ujedinjeni narodi i Istočnoazijski summit, rekao je Kwatra.

- Posebno i povlašteno strateško partnerstvo između Indije i Rusije napredovalo je u proteklih deset godina, uključujući područja energije, sigurnosti, trgovine, ulaganja, zdravstva, obrazovanja, kulture, turizma i međuljudske razmjene, indijski premijer specificirano. Naglasio je da Indija i Rusija "nastoje igrati ulogu potpore za mirnu i stabilnu regiju".

- Posjet će mi također pružiti priliku da upoznam živahnu indijsku zajednicu u Rusiji, dodao je Modi na neki način potvrđujući tako moguću temu mobilizacije Indijaca u rusku vojsku a to i jest potvrdio Vinay Kwatra, indijski ministar vanjskih poslova u najavnom razgovoru s novinarima. S druge strane, Indija nije osudila Rusiju za napad na Ukrajinu niti je uvela sankcije. Nikako se ne smije smetnuti s uma kako je s ožujkom ove godine bilateralna robna razmjena Indije i Rusije dosegla rekordnu razinu s rastom od 33 posto sve do 65,7 milijardi dolara. Ali je balans na strani Rusije jer se najveći dio te razmjene odnosi na indijski uvoz. Dakle, Narendra Modi ima dosta čvrstu kartu u rukama. Isto tako, Putinu u ovom trenutku zbližavanje s Indijom ima važnost, kao i ono sa Sjevernom Korejom i Vijetnamom, zbog uspostave čvršće ravnoteže prema Kini s kojom Indija ima i teritorijalnih sporova. Nakon Moskve Modi ide u Beč gdje će biti prvi indijski državnik nakon 41 godine koji je posjetio Austriju.

>> VIDEO Francuzi se sukobili s policijom: Bacali boce, palili bicikle...