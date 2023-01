Sakoman o slučaju policajaca s kokainom: Ovo nije game over

Poznati hrvatski psihijatar Slavko Sakoman iznio je prije nekoliko dana ozbiljne optužbe na televiziji na račun policijske ekipe koja je, kako je rekao došla na Staru godinu, 31. prosinca 2022. godine na intervenciju u jedan stan na temelju dojave o preglasnoj glazbi. Rekao je kako je jedan njegov bivši pacijent, liječeni ovisnik, bio u tom društvu, te kako su policajci koji su stigli na intervenciju imali kod sebe kokain, koji su ponudili okupljenima, a dvojica, od njih trojice kako je rekao su i sami pošmrkali drogu.

Uslijedila je hitna reakcija policije, poziv dr. Sakomanu na obavijesni razgovor u policiju i i DORH, a danas i priopćenje koje su objavili i u kojem tvrde kako je sve što je psihijatar ispričao laž , te da se nikada nije dogodilo.

'Razgovarao sam s mamom nakon što je policija objavila priopćenje. Rekla mi je kako ne može vjerovati da su to objavili. Kaže da im je policija jučer banula u stan, nju su ispitali, a njega (sina op.a.) uzeli u automobil, priveli na razgovor i kasnije ga vratili kući', kaže za Večernji list prof. Sakoman.

'Ne znam što da vam kažem. On od jučer poslijepodne leži u krevetu i ništa ne priča, nije se uopće ustao. Ništa meni više nije jasno, ja sam pomogao policiji da utvrde što se dogodilo . Kako je došlo do ovog preokreta ne znam, zaista. Ja ću sutra ponovno razgovarati s njim, na samo i u miru. Ne znam koja je namjera policije ovim priopćenjem, ali znate da nije lako ako se pojedinac sam pokuša boriti sa sustavom. Nikada to ne uspijeva. Pa ni revolucije nisu uspjele. Meni evo nije jasno kako je došlo do toga da netko, tko je tako mirno ispričao svoju priču, istu tako promijeni, a da nije bilo nikakvih pritisaka', zaključuje Sakoman, dodavši kako ovo 'nije game over'.

