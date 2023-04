Sabor u petak glasa o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira: Kazne i do 2000 eura

Hrvatski sabor u petak će glasovati o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojim se predviđa drastično povećanje kazni za prekršaje, čak do četiri tisuće eura. Tako bi se one za najteže prekršaje, među kojima su isticanje simbola i pozdrava čiji sadržaj izražava ili potiče mržnju, kao i širenje lažnih vijesti, kretale od 700 do 4000 eura.

Za teške prekršaje, među kojima su tuča i svađa na javnom mjestu, lažno predstavljanje i neovlašteno nošenje znakova službene osobe, kazne bi iznosile od 300 do 2000 eura. U iznosima od 200 do 1000 eura, kažnjavalo bi se vrijeđanje i omalovažavanje moralnih osjećaja građana, pijančevanje ili konzumacija opojnih droga na javnom mjestu.

Donošenju tih izmjena zakona po hitnoj proceduri usprotivila se oporba koja smatra da nema objektivnih razloga da se zakon mijenja u hitnoj proceduri. Zastupnici će glasovati i o izmjenama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju kojima se ukida 10-postotno smanjenje tih mirovina, a čime je obuhvaćeno oko 96.000 umirovljenika.

Također, glasovati će i o izmjenama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela te o izmjenama i dopunama Zakona o vodama kojima se poboljšava pristup pitkoj vodi za sve stanovnike, a posebno za ranjive i marginalizirane skupine.

Sabor je će glasovati i o Vladinu prijedlogu da razriješi dosadašnjeg predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) radi isteka mandata te da Tonka Obuljena ponovno, na pet godina, imenuje predsjednikom Vijeća. Za članove vijeća Vlada je predložila Antu Milasa, Nikolu Popovića, Mislava Hebela i Marka Jukića. Prije toga zastupnici će raspraviti dva oporbena prijedloga - Mire Bulja (Most) o zabrani glifosata - sredstva za suzbijanje korova te Anke Mrak Taritaš (Glas) o rezoluciji o klimatskoj i okolišnoj krizi.

