S kišom je gotovo? Za jednu regiju izdana su upozorenja, a evo kakve su prognoze za snijeg

Zagreb se ove nedjelje probudio pod debelim slojem magle. No, prema prognozi DHMZ-a, više oblaka trebalo bi biti samo u prvom dijelu danas, a kasnije djelomice sunčano. Oblaci su osobito mogući ujutro na jugu Jadrana gdje će još mjestimice biti kiše. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar sredinom dana jačati te zatim okretati na mjestimice vrlo jaku buru. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 3 do 6, a na Jadranu između 11 i 15 °C. Početak tjedna počet će sa sunce, tako će na na Jadranu i predjelima uz njega prevladavati sunčano, dok će prema sjeveru Hrvatske biti mjestimice umjerene naoblake. Ujutro u unutrašnjost ponegdje magla. Vjetar slab, a na istoku do umjeren jugozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu od 3 do 8 °C. Najviša dnevna uglavnom od 5 do 9, a na Jadranu između 12 i 15 °C. Iako je u sbotu bilo naznaka snijega, u sljedećih nekoliko dana ga ne možemo očekivati. Morat ćemo se zadovoljiti samo nižim temperaturama, ali srećom bez padalina pa bezbrižno možemo uživati u Adventima diljem zemlje.

