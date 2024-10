S HGSS-ovcima u BiH je otišla i Zara: 'Ona može zamijeniti i 30 ljudi. Zbog odrona je situacija kaotična, nema interneta...'

S nezapamćenom poplavom u susjednoj državi bori se i jedanaest HGSS-ovaca koji su još sinoć otišli prema Mostaru, a danas su sa četiri terenska vozila, dva plovila i potražnim psom Zarom već u jablaničkom kraju, koji je jedan od najpogođenijih vodenom stihijom. U Jablanici, gdje je dosad smrtno stradalo 12 ljudi, a traga se za njih još šestero, naši HGSS-ovci su tijekom prijepodneva dostavljali lijekove, hranu i vode za lokalni dom zdravlja koji je voda odsjeka od ostatka mjesta nakon velikih poplava koje su pogodile BiH. Nakon toga su se, kako nam je rekao Petar Prpić, voditelj odjela informiranja i analitike u HGSS-u, pridružili potrazi za nestalima, a s njima je na terenu i Zara.

- U Jablanici su pripadnici HGSS-a iz Orebića, Dubrovnika i Šibenika. Trenutno tragaju na terenu, a s dva čamca rade i na vodi. Tokom dana ćemo vidjeti i dogovoriti hoćemo li im slati zamjenu ili pojačanje. Čujemo se redovito, koliko okolnosti dopuštaju, nema interneta i komunikacija je otežana. Rekli su mi da su se dugo probijali prema Jablanici, putevi su zatrpani odronima, koje je morala uklanjati teška mehanizacija. Odroni su ogromni, nekih kuća više nema, neke su zatrpane... Situacija je prilično kaotična.... - govori Prpić i kaže kako naši HGSS-ovci na terenu rade zajedno s GSS-om u BiH.

U postradaloj Jablanici nema struje ni pitke vode, a u odronima je život izgubila i 29-godišnja trudnica. Strahuje se ima li žrtava u srušenim kućama, a potraga za nestalima će u idućim satima biti jedan od prioriteta. Pomoć iz Hrvatske više je nego dobrodošla. Pas Zara, kako je nedavno izjavio drugi član potražnog tima Ante Dužević, može zamijeniti i do 30 ljudi. "U potragu idemo samo nas dvoje kako ne bi bilo ometanja i kako bi pas uspješno pronašao unesrećenog. Važno je da se to sve radi kroz nekakvu igru, zato je potrebna koncentracija i da nema ničega što bi psa moglo ometati, i da ne osjeti to kao neko moranje“, pojasnio je HGSS-ovac A. Dužević, koji je Zaru sam i istrenirao.

VIDEO Prizori koji slamaju srce: posljedice snažnih poplava u BiH

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja nisu, naravno, prvi puta suočeni s poplavama. HGSS-ovac Josip Tomašić, dopročelnik HGSS stanice Orebić, opisujući veliku poplavu iz 2014. godine nakon pucanja nasipa u Rajevom selu koje se, uz Gunju i druga mjesta, tada našlo pod vodom, kazao je da su takve akcije i psihički i fizički najzahtjevnije. "Jako stresno, voda nadire, nemate sekundu razmišljanja, morate jako brzo djelovati... Kad bujica udari, premjesti te za nekoliko metara, a u čamcu s tobom žene, djeca, stariji, slabo pokretne osobe...", opisao je Tomašić nedavno za hrvatske medije.

FOTOGALERIJA Apokaliptični prizori iz zraka na Jablanicu: Čitavo selo zatrpano kamenjem, muljem i pijeskom