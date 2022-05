Rusi iznenada otkazali najvažniji dio vojne parade. Stručnjak: 'Objašnjenje ne zvuči uvjerljivo'

Vojna parada u Moskvi povodom 77. obljetnice pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkoj trebala je pokazati svu silinu i moć ruske vojske, te biti poruka svijetu koji je s nestrpljenjem iščekivao govor ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Vrhunac parade trebao je biti prelet 77 bojnih aviona od borbenih zrakoplova do zračnog zapovjednog centra za nuklearni rat ruskog predsjednika iznad Crvenog trga, samo kako bi to bilo otkazano u posljednji trenutak.

Sve do ponedjeljka ujutro sve je upućivalo na to da će se to dogoditi s obzirom na to da je prelet bio dio velike probe dva dana ranije. Međutim, organizatori parade su objavili da do preleta neće doći zbog "vremenskih uvjeta".

Međutim, vrijeme u Moskvi se činilo stabilno, a kako ništa drugo nije navedeno kao razlog, mnogi su se zapitali što je pravi razlog otkazivanja zračne komponente parade. Izvještaji o tome da su preleti vojnih aviona otkazani i u drugim gradovima diljem zemlje samo su bili dodatni poticaj sumnjama.

- Ne mogu biti uragani diljem zemlje - izjavio je ruski vojni analitičar Yuri Fyodorov za New York Times dodajući kako objašnjenje da je loše vrijeme "ne zvuči uvjerljivo". Misli da je Rusija možda odlučila ne pojačavati napetosti tako što su se suzdržali demonstrirati svoj zapovjedni centar za nuklearni rat ili se pak, po njemu, Moskva bojala sabotaže.

Ravnatelj državnog meteorološkog zavoda Roman Vilfand kazao je u nedjelju da očekuju da će vremenski uvjeti u Moskvi biti povoljni za zračnu paradu. Zapovjednik ruskih kopnenih snaga Oleg Salyukov rekao je da se tijekom zračne parade koristi devet vojnih aerodroma i iako vrijeme može izgledati dobro u središtu Moskve, to nije nužno slučaj izvan grada.

"Mislim da je ono što ste vidjeli već impresivno", rekao je Salyukov agenciji Interfax nakon parade u ponedjeljak.

