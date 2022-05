Reakcije na Putinov govor: 'Opravdanja za rat bila su ritualna ponavljanja svega što smo prije čuli'

Povodom 77. obljetnice pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom, u Moskvi je održana vojna povorka. Tom je prilikom ruski predsjednik Vladimir Putin održao govor u kojem je poručio da je "specijalna vojna operacija", kako Rusija naziva invaziju na Ukrajinu, bila potrebna i pravodobna mjera te jedina ispravna odluka. Ubrzo nakon njegova govora, krenule su pristizati reakcije svjetskih stručnjaka i dužnosnika.

Max Seddon, urednik moskovskog Financial Timesa, primijetio je odsutnost bilo kakvog govora o suvremenoj pobjedi.

- Rekao je da se ruske trupe herojski bore u Donbasu, ali nije spomenuo Mariupolj ili bilo koje druge teritorije koje je Rusija zauzela. Niti je postojao znak kada bi invazija zapravo mogla završiti - poručio je.

