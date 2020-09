RTL-ove kamere zabilježile trenutak napada na hitnu: Vozilo je vodom polijevao i Bujanec

Hrvatska liječnička komora oštro je osudila jučerašnji incident na Festivalu slobode kada je okupljena masa na glavnom zagrebačkom trgu spriječila prolaz vozilu Hitne i tako otežala pružanje pomoći onesviještenoj osobi.

Usto su vozilo gađali plastičnim čašama i polijevali vodom, a među akterima je RTL-ova kamera snimila javnosti jedno poznato lice.

Okupljeni su spriječili prolazak, gađali ih plastičnim čašama, zalijevali ih i izviždali. Na snimci jasno se vidi Velimir Bujanec koji vozilo Hitne zalijeva vodom.

Video možete pogledati OVDJE.

"U jednom trenutku su bili zapriječeni u prolasku do Harmice i vozilo je vraćeno i usmjereno pomoću policije prema Harmci. Međutim, policajci su već do tada osobu tu donijeli do pod zidom. Tu postoji i jedna rampa koja je mogla biti spuštena i zato su odabrali put preko Trga", rekao je Žarko Rašić, iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Čovjek kojem je trebala pomoć nije bio sudionik festivala. Nalazio se u prolazu iznad Trga i mjesta održavanja skupa. Stoga organizatori smatraju da je hitna odmah trebala ići nekim od sporednih puteva i izbjeći prolazak kroz Trg.

"Isto tako imamo informacije da je hitnoj dana informacija da ne ide kroz Trg. Profesionalni vozač je trebao znati kojim putem je trebao proći jer na samom trgu nije bio poziv. Isto tako nije im bio zapriječen put što se vidi i na službenim stanicama festivala", kazala je Alma Demirović (Festival slobode).

Na incident je reagirala i liječnička komora. Oštro osuđuju gađanje hitne i navode kako je onemogućavanje pružanja liječničke pomoći kazneno djelo. Ističu da su ovakva okupljanja bez epidemioloških mjera i te kako opasna.

"Ovakve poruke i banaliziranje epidemije čine štete našem društvu, i šalju krivu poruku, a podsjetiti ćemo da u zadnja dva tjedna imamo udvostručenje odnosno sto posto više hospitaliziranih od koronavirusa, kaže Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Jučer nije bilo maski, koje doduše nisu obvezne na otvorenom, ali ni preporučenog razmaka. Festival je komentirao i ravnatelj zagrebačkog zavoda za javno zdravstvo.

"Ja sam jako tužan jer je u to uključeno i nekolicina liječnika, na svu sreću samo nekolicina....", poručio je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Zagrebačka policija kaže da je u tijeku kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom koji je djelatnike hitne pomoći gađao plastičnim predmetom, a kao drugi incident navode bacanje baklje.

VIDEO: Prolazak hitne kroz gužvu na prosvjedu Festival slobode