Ronko nakon odlaska iz SDP-a: 'S Berom ovo je put bez povratka'

Dojučerašnji zastupnik SDP-a Zdravko Ronko obrazložio danas novinarima u Saboru razloge svoje odluke da napusti stranku i potvrdio kako je spreman i podržati Vladu Andreja Plenkovića.

Na pitanje nije li pomalo neobično da jedan SDP-ovac obećava potporu Vladi koju trese afera Hotmail, Ronko je objasnio da je njegova jučerašnja izjava kako podrškom Plenkoviću želi onemogućiti veliku koaliciju rezultat ''spleta nespretnih okolnosti''. No potom je istu stvar ponovio u kamere.

– Jučer je bio splet nespretnih okolnosti, novinar mi je postavio pitanje hoću li podržati HDZ i Vladu. Ja sam zadnji u SDP-u koji bih dao potporu HDZ-u, oni su moji protivnici i tu nema pardona. Međutim, da bih osujetio plan koji Bernardić smišlja, da ode na izvanredne izbore ili redovne izbore i poslije toga koalira s HDZ-om, koji nema ni s kim drugim koalirati, u toj situaciji spreman sam podržati i crnog vraga, pa i HDZ, da ne dođe do izvanrednih izbora – rekao je Ronko.

Posebno je naglasio da mu je cilj ''spriječiti da se Bero opet uhljebi'', a zatim je obrazlagao i da svojim činom zapravo spašava SDP:

– Čujte, ja ću poduzeti sve da pokušam, ako je to uopće moguće, da se spasi SDP. Bernardiću nije bitno hoće li on imati 35, 34 ili 20 zastupnika, važno mu je da sutra, ako ništa drugo, bude Darinko Kosor, jer ovu stranku čeka sudbina HSLS-a, ako ste me dobro razumjeli. Pokušat ću sve jer SDP je moja stranka, ja sam za nju ginuo, sebe sam za nju davao i volim je. S Berom ovo je put bez povratka – uvjeren je Ronko.

Ponovio je i da je razlog zbog kojeg je napustio SDP ''urušavanje i razaranje stranke, što radi Bernardić sa svojom ekipom''. S Bernardićem se, kaže, nije čuo, ali je spreman razgovarati ako šef SDP-a to zatraži.

– Sa svakim mogu razgovarati ako to bude htio – poručio je Ronko. Potvrdio je i da je uvjet da se vrati u SDP odlazak Bernardića s čela stranke.

– Davor Bernadić mora otići u školu, mora pisati pripreme, mora predavati đacima u srednjoj školi da malo osjeti stvaran život, da osjeti kako je teško zarađivati kruh, a ne da stalno bude na ovim jaslama i pritom da bude destruktivan. Te svoje rušilačke nagone ne smije provoditi na našoj stranci jer tako liječi svoje nesposobnosti i frustracije – poručio je Ronko.

Na pitanje jesu li ga iz vladajuće koalicije kontaktirali i jesu li mu što nudili, odgovara kako se to nije dogodilo i kako on s njima nema što razgovarati.

– A to što će mi pakirati da sam ja sada prešao, ja imam takav status da mi to uopće nije sila – kazao je Ronko.

Neslužbeno se može čuti da bi Ronko od idućeg tjedna mogao postati dio kluba nezavisnih zastupnika koji planira okupiti još jedan bivši SDP-ovac Mirando Mrsić.