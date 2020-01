Romana Jerković u Bruxelles, Mirela Ahmetović u Sabor

Hrvatska će od 31. siječnja, kada će se Brexit dogoditi i u praksi, odnosno kada Velika Britanija napusti Europsku uniju, imati još jednu europarlamentarku, i to SDP-ovu Romanu Jerković. Ona je na posljednjim euroizborima taj mandat i osvojila, ali zbog neizlaska Velike Britanije bila je na “čekanju”. Sada kada Velika Britanija doista napusti Uniju, iz Europarlamenta će otići i 73 britanska zastupnika umjesto kojih će ući novih 27 zastupnika iz 14 zemalja članica. Hrvatska će time, umjesto dosadašnjih 11, imati 12 zastupnika, a SDP svog četvrtog uz Biljanu Borzan, Tonina Piculu i Predraga Matića.

Podjela odbora

Kako neslužbeno doznajemo u Klubu zastupnika socijalista i demokrata, u EP-u do 10. veljače, kada se održava i prva iduća plenarna sjednica Europarlamenta u Strasbourgu, Jerković će znati i u kojim će odborima biti, a samim time i kojim će se područjima baviti kao europarlamentarka. Sama Jerković jučer je rekla da u ovom trenutku nema još sve potpune informacije, ali i da će bez ikakvog prigovora pokriti bilo koje područje koje socijaldemokrati, čijem klubu pripada, smatraju da je potrebno.

Neslužbene informacije kažu da bi Jerković vjerojatno mogla dobiti mjesto u Odboru za industriju, istraživanje i energetiku, a ona sama, kao liječnica koja je bila i jedna od autorica SDP-ova programa zdravstvene politike, ima ambiciju biti i u odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Naravno, uz preferencije samih kandidata koje oni imaju pravo izreći, mnogo će toga ovisiti i o pregovorima i razgovorima, spolnoj kvoti, geografskoj raspoređenosti, a koji će se voditi idućih dana u Parlamentu EU.

S druge strane, odlaskom Romane Jerković u Europarlament otvara se i pitanje tko će je zamijeniti u Saboru s obzirom na to da zbog nespojive funkcije više ne može biti saborska zastupnica. U Sabor je Riječanka Jerković ušla u osmoj izbornoj jedinici u kojoj je bila peta na listi. Odluku o njenoj zamjeni, kako nam je kazao šef Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk, donijet će sam predsjednik stranke Davor Bernardić koji je upoznat s time da o tome mora odlučiti što prije s obzirom na to da Jerković od 1. veljače više neće biti saborska zastupnica nego zastupnica Europarlamenta.

U SDP-u su već počela nagađanja tko bi Jerković mogao zamijeniti. I kako stvari stoje, očito je da i u ovom slučaju Bernardić neće poštovati redoslijed s liste prema kojemu bi Jerković trebala zamijeniti istarska SDP-ovka Tanja Vrbat Grgić, a što je za vrijeme Zorana Milanovića, dok je vodio SDP, bilo neko nepisano pravilo. Međutim, kako je liste s kojih je u Sabor ušla Jerković slagao upravo Milanović, teško je očekivati da je redoslijed kandidata sasvim po volji Davora Bernardića.

Obersnel ili Komadina

Neslužbene informacije kažu da SDP Rijeka neće propustiti priliku u Sabor “progurati” nekoga iz svoje organizacije s obzirom na to da je i Jerković bila riječka SDP-ovka. Isti izvori kažu da će kandidatkinja koju će ta organizacija “gurati” biti potpredsjednica Gradskog odbora SDP-a Rijeke Sandra Krpan, dok se kao druga kandidatkinja koja ima najviše šansi ući u Sabor spominje načelnica Omišlja Mirela Ahmetović, koja je i potpredsjednica županijskog SDP-a.

Drugim riječima, Bernardića ne očekuje nimalo lagan zadatak jer će morati odlučiti hoće li se, po ovom pitanju, prikloniti Vojku Obersnelu, gradonačelniku Rijeke, i Marku Filipoviću, šefu SDP-a Rijeka, ili potpredsjedniku SDP-a i županu Zlatku Komadini.

U igri su navodno i još dva imena, i to Danijel Ferić iz pulskog SDP-a, a spominje se i Eni Šebalj, zamjenica načelnika Matulja. Međutim, svi izvori kažu da će se prava bitka ipak voditi između Krpan i Ahmetović te da upravo Ahmetović tu ima najveće šanse za ulazak u Sabor.

– Bit ću jako razočarana ako me na mom mjestu u Saboru ne zamijeni žena. Osobno ću se i kao članica Predsjedništva Foruma žena PGŽ-a boriti za to da umjesto mene u Sabor uđe žena s obzirom na to da je broj žena i u Saboru i u Klubu SDP-a katastrofalno nizak – kazala je Romana Jerković.

