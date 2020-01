SDP me više ne zanima, a mandat neću vratiti

Prije nešto više od pola godine Naprijed Hrvatska, stranka bivšeg predsjednika države Ive Josipovića, donijela je odluku da se spoji sa SDP-om. Svi članovi koji su iz Josipovićeve stranke željeli tada ući u SDP to su i napravili, jedini odbijen bio je Renato Petek koji je zbog toga danas nezavisni zastupnik u Skupštini Grada Zagreba. U studiju Večernjeg lista Petek je jučer kazao kako do danas nije dobio jasno objašnjenje zbog čega ga je SDP odbio primiti u svoje redove.

Nisam bio dobrodošao

– Navodno je neka procedura u pitanju. To je bilo objašnjenje, to je bilo očito u bespućima procedure koju ja ne poznajem jer nisam bio član SDP-a. No pod istim tim uvjetima primljeni su svi ostali članovi stranke Naprijed Hrvatska u gradu Zagrebu. Eto, svi su bili primljeni osim mene. Za mene je bio neki drugi moment – kazao je Petek i dodao kako je poruku da nije dobrodošao shvatio, i kako tamo gdje nije dobrodošao više nema namjeru ni ići. Za njega je zato SDP, kako je kazao, svršena priča, a tek će vidjeti što će biti s njegovim sudjelovanjem u SDP-ovim savjetima što je do sada bio slučaj.

VIDEO Renato Petek u TV emisiji Večernjeg lista



Na pitanje je li moguće da ga u SDP-u nisu htjeli zbog toga što previše napada aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića dok mnogi zagrebački SDP-ovci rade u Holdingu ili gradskoj upravi, Petek je kazao kako je on čuo više takvih špekulacija.

– Od toga da ja samostalno napadam do toga da sam smetnja nečijim ambicijama. No možda bi SDP trebao zauzeti stav o tome što se dogodilo jer meni je teško to istraživati – kazao je Petek.

Otkrio je i kako je pokušao doći do zapisnika sjednice SDP-ova ogranka Trešnjevka Jug na kojoj je odbijen njegov zahtjev za učlanjenje, a čiji su članovi ni više ni manje nego Saša Molan i Zvane Brumnić, dvojica skupštinara s kojima Petek dijeli i SDP-ov Klub u Skupštini. Petek je kazao da ne misli vratiti SDP-u mandat u Skupštini što je zatražio šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras.

VIDEO Petek žestoko komentirao Milana Bandića



– Ne mislim da trebam vratiti mandat. Imali smo sporazum prema kojem je bilo određeno tko će dobiti kakva mjesta, ne samo na listi nego i u Skupštini. Kao i u sporazumu o pridruživanju. Od mnogih SDP-ovaca dobivam pohvale da sam ispunio njihove ciljeve, na terenu su zadovoljni time što radim i nastavit ću i dalje raditi i na tome da oporba unisono nastupa prema Bandiću. Moja pozicija je nezavisna i pokušat ću okupiti nezavisne u Skupštini, pokušati ići s konkretnim rješenjima velikih problema u Zagrebu, a potom i u okviru cijele oporbe vidjeti što dalje činiti – kazao je Petek.

Pomogao Juričanu oko filma

Dotaknuo se i svoje suradnje s predsjedničkim kandidatom Darijem Juričanom koji, nakon Milana Bandića, ima novu metu - Davora Bernardića. Kazao je da ga je Juričan kontaktirao kada je počeo snimati film s molbom da mu ustupi neku dokumentaciju koju je on prikupio u svom radu, a on mu je dao svoju potporu u prvom krugu predsjedničkih izbora. Na pitanje slaže li se da je Bernardić “kralj nečinjenja” kako ga Juričan zove Petek je kazao kako on bez Bernardića ne bi bio u poziciji da postane zastupnik i da to mora zahvaliti upravo Bernardiću koji se, kazao je, za njega po tom pitanju založio. Na pitanje kako komentira podršku koju mu je dao Juričan u slučaju da se kandidira za gradonačelnika Zagreba, Petek je kazao kako nema problema s kandidaturom.

– Ako Bandić bude kandidat, onda će cilj oporbi biti da bude što manje lista. Ja nemam problema s trećim ili petim mjestom na listi. Grad više ne može čekati – kaže Petek.