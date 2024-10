Ribar kažnjen 6100 eura, šest mjeseci zabrane vožnje i ako se ne žali odmah će mu vratiti vozilo

Premda bi zbog kazni izrečenih trima vozačima, ribaru, odvjetnici i magistri, na prvu netko mogao postaviti pitanje jednakosti pred zakonom, te su osude zoran primjer da kazna ovisi o nizu okolnosti događaja i prekršitelja, njihovu ponašanju u postupku, odnosu prema poštivanju zakona, imovinskom stanju, obiteljskom statusu...

Splitska prekršajna sutkinja Suzana Budimir izrekla je 34-godišnjem ribaru , ocu dvoje djece, kaznu od ukupno čak 6100 eura jer je policija kod njega 25. kolovoza u Okrugu Gornjem našla 4 grama speeda, odbio je kao vozač testirati se na drogu, te jer je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje. Još mu je izrečena i mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci, očito za svaki slučaj ako u međuvremenu stekne pravo upravljati vozilom.

Za potonja dva prekršaja dobio je maksimalno moguću novčanu kaznu od po 2650 eura, s tim da je mogao dobiti i do 60 dana zatvora, a za "speed" kažnjen je 800 eura. Još je dobro i prošao jer je sutkinja u obrazloženju presude napomenula da u uvom slučaju nije potrebno oduzeti mu vozilo marke "Daewoo" radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka zdravlja i morala, pa će mu se vozilo po pravomoćnosti presude vratiti. To znači ako se žali na presudu, povrat vozila bi mogao potrajati, a ako ne, vozilo bi mogao tražiti već po isteku roka od osam dana za ulaganje žalbe. Inače, okrivljenik je izrazio žaljenje i kajanje te je obećao da ovako nešto više neće ponoviti, pa je molio da se njegovo priznanje uzme u obzir kod donošenja presude. Sutkinja mu je pri odmjeravanju kazne to uzela u obzir, ali mu je kao "posebno otegotnu" okolnost uzela to što je do sada više puta pravomoćno kažnjavan.

VEZANI ČLANCI:

Zagrebačka odvjetnica (47) 20. rujna u Gundulićevoj ulici u Zagrebu na zahtjev policije podvrgla se testiranju pa je uređajem utvrđena reakcija na kokain, benzonoid i opijum. Zbog toga je kažnjena 1320 eura i dobila je zabranu upravljanja vozilom od dva mjeseca, s tim da kod nje zagrebačka prekršajna sutkinja Ivana Barbir nije utvrdila otegotne okolnosti. Odvjetnica je priznala da je dan ranije konzumirala kokain te da je bila u društvu osoba koje su konzumirale marihuanu, dok je po nalogu liječnika na metadonskoj terapiji. Po potrebi popije i kafetin jer ju je taj dan boljela glava, a propisan joj je i normabel prije spavanja. I ona je molila blažu kaznu jer inače nije kažnjavana. Toksikološkim vještačenjem utvrđeno je da je konzumirala "anksiolitik diazepam, narkoanalgetik metadon, heroin, konoplju ili smolu konoplje ili ekstrakte i tinkturu konoplje i kokain".

U Općinskom sudu u Metkoviću sudac Stanko Obradović je 39-godišnju "magistru", kako se navodi zanimanje, samohranu majku djeteta, privremeno zaposlenu ali lošeg imovnog stanja, kaznio 400 eura jer je odbila podvrgnuti se testiranju na droge na zahtjev policije u Pločama u ožujku ove godine. Okrivljena je napomenula da se brine o staroj majci koja je onkološki bolesnik. I sama je bolesna te koristi sedative za ublažavanje bolova pa je to glavni razlog što je odbila testiranje. U prilog tome dala je i liječničku potvrdu. Rekla je i da od završetka fakulteta nema stalno zaposlenje. Stoga je molila što blažu kaznu i da joj se ne izrekne zabrana upravljanja vozilom, jer dosad nije kažnjavana. Sudac je uzeo sve to u obzir i nije joj izrekao zabranu.

>>> FOTO Misterij 'zelene zgrade' u N. Zagrebu: Utrošeni su milijuni, nikad nije imala stanare, a što joj nosi sudbina...?