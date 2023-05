Rezolucija Zemlja, projekt Večernjeg lista osvojio medijskog Oscara u New Yorku!

Rezolucija Zemlja, projekt Večernjeg lista koji je zaživio početkom prošle godine i ubrzo postao najvećim ekološkim projektom u povijesti Hrvatske, dobio je ogromno, možemo reći i najveće moguće međunarodno priznanje nakon što je u petak navečer u New Yorku osvojio tzv. medijskog Oscara poznatog pod nazivom INMA Global Media Awards. Konkretno, Rezolucija Zemlja proglašena je, prema mišljenju strogog međunarodnog žirija, najboljim projektom na svijetu u kategoriji najboljih društveno odgovornih projekata organiziranih od strane medija.

Rame uz rame borili smo se s gigantima poput The New York Timesa, Der Spiegela, Guardiana… i pobijedili! U konkurenciji je bilo čak 775 projekata iz 239 prestižnih medijskih kuća iz 40 različitih zemalja, čime je uspjeh Večernjaka još veći. To priznanje stiglo je samo mjesec dana nakon što smo drugu godinu za redom diljem Lijepe naše organizirali najveću koordiniranu ekološku akciju čišćenja u povijesti Hrvatske, ali iako je ona medijski najeksponiranija svakako nije jedina koju smo napravili.

Otkako smo pokrenuli Rezoluciju, ima tome sada već godinu i pol, gotovo svakog tjedna smo imali neku aktivnost vezanu za Rezoluciju.

Kada se brojke stave na papir, iako s obzirom na to koliko toga se događa one napisane danas vjerojatno više neće vrijediti već sutra, to izgleda otprilike ovako; u projektu Rezolucija Zemlja sudjelovalo je više od 18.200 volontera, u 150 akcija čišćenja sakupljena je 381 tona otpada, projekt je okupio više od 35 udruga koje brinu o ekologiji i održivosti te još toliko partnera koji su odlučili podržati ideju o očuvanju našeg planeta.

Putem medija i društvenih mreža Rezolucija je došla do gotovo pola milijuna jedinstvenih korisnika na digitalnim platformama, što niti ne čudi s obzirom na preko 250 stranica printanog sadržaja povezanih s ekološkim temama, baš kao i stotina članaka objavljenih na internetskom portalu Večernjeg lista te, primjerice, preko 2,5 milijuna pregleda samo na Tik-Toku.

Organizirali smo i više edukativnih radiona za mlade o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša, kao i tri konferencije od kojih je jedna bila međunarodna, te nekoliko okruglih stolova. U 2023. smo ušli tako da smo pokrenuli akciju "Budi i ti dio Rezolucije Zemlja", u sklopu koje svaki građanin može postati potpisnik Rezolucije i tako dati svoj doprinos očuvanju planeta. U suradnji s Hrvatskim šumama za svakoga od potpisnika će se posaditi jedno stablo, a točno se zna gdje je i za koga posađeno koje drvo.

U pripremi i dalje imamo još mnoge aktivnosti jer Rezolucija Zemlja ne planira i ne smije stati iako je, barem što se svjetskih priznanja tiče, stigla do vrha. Logično je to jer je prije svega pokrenuta s ciljem kako bi svima nama, a posebice našoj djeci i generacijama koje dolaze ostavila u naslijeđe koliko je to god moguće lijep, čist i zdrav planet. Jer bez podizanja svijesti o ekološkim temama, ali i činjenja konkretnih koraka koji mora započeti sa svakim od nas, budućnosti, barem za čovječanstvo, neće niti biti.