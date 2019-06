Rekordna naklonost Austrijanaca Kurzu, 65 posto osuđuje 'rušenje' njegove vlade

Rezultati ispitivanja javnog mnijenja u Austriji koju je proveo Research Affairs, a objavio u subotu dnevni list Österreich pokazuje da bi u ovom trenutku da se glasa 38 posto ispitanika (+ 2 posto) odlučilo svoj glas dati Narodnoj stranci (ÖVP) sada već bivšeg, ili točnije nedavno „srušenog“ kancelara Sebastiana Kurza (32). To je rekordna naklonost biračkog tijela Kurz, u odnosu na prethodno provedene ankete, navodi isti izvor.

Socijaldemokrati (SPÖ) bi bili drugi s tek 23 posto (-2 posto) glasova, a treća bi snaga u državi bila krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) sa samo 17 posto glasova ( - 6 posto). Četvrti bi bili liberali Neosa s 10 posto (+ 2 posto) glasova te Zeleni s 8 posto ( + 3 posto) i „Ostali“ s 1 posto glasova. Raspoloženje birača u ovom trenutku nedvojbeno pokazuje da su protiv „rušenja“ Kurzove prijelazne vlade koju su činili njegovi „narodnjaci“ potpomognuti ministrima-ekspertima i da „osuđuju“ postupak socijaldemokrata koji su se udružili s krajnjim desničarima FPÖ-a, donedavnog mlađeg koalicijskog partnera Kurzovih „narodnjaka“ u vladajućoj koaliciji, izglasavši većinom glasova u parlamentu nepovjerenje Kurzovoj vladi.

Taj postupak „rušenja“ Kurza i austrijske vlade birači, kako pokazuje nova anketa, očito ne žele honorirati. Njih čak 65 posto izjavilo je kako je „pad vlade“ pogrešna odluka. Najkraće rečeno, ono što se u austrijskoj povijesti nikad dosad nije dogodilo, da parlamentarna većina iskazuje nepovjerenje kancelaru i vladi te da u dva tjedna Austrija ima čak četiri kancelara , jest iskra koja je stvorila opću nesigurnost i kaos. A to je upravo ono što Austrijanci ne žele. Ne žele ni to da se njih i njihovu prelijepu alpsku zemlju blati u inozemstvu. To jasno pokazuje i rezultat ispitivanja javnog mnijenja. Naime, čak 72 posto ispitanika smatra da je iskazivanje nepovjerenja Kurzovoj vladi „jako“ ili „uglavnom“ štetilo ugledu Austrije u inozemstvu.

Trenutačni redoslijed stranaka po snazi, kako pokazuje anketa, potvrđuje sklonost birača prema Kurzu i njegovom ÖVP-u, te „kažnjavanje“ SPÖ-a i FPÖ-a za njihov „puč“ u parlamentu. Uz „narodnjake“, za davanje prednosti nekoj od stranaka, barem za sada, odlučili su se za „male stranke“: liberale Neosa i Zelene. Österreich piše da se izbori održavaju ove nedjelje, Austrijanci bi vjerojatno izabrali „crno-zeleno-pink“ koaliciju („Narodnjaci“ – Zeleni – Neos), koja bi imala parlamentarnu većinu. Ističe, kako im je očito dosta „nesigurnosti, kaosa i zbunjujućih poruka“. Da podsjetimo! Razlog raspada austrijske vladajuće koalicije Kurzovog ÖVP-a i Stracheovog FPÖ-a bila je kompromitirajuća videosnimka tzv. „Ibiza skandal“, nakon kojeg je čelnik FPÖ–a Heinz-Christian Strache morao podnijeti ostavku i najavljeni su novi izbori. Prijevremenu Kurzovu vladu „srušili“ su zajedno SPÖ i FPÖ, izglasavanjem nepovjerenja većinom glasova u austrijskom parlamentu prošli ponedjeljak.

Nakon što je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen bio primoran raspustiti Kurzovu prijelaznu vladu, izabrao je za privremenog kancelara, dotadašnjeg vice kancelara „narodnjaka“ Hartwiga Lögera. Potom je u četvrtak izabrao predsjednicu Ustavnog suda Brigitte Bierlein za prijelaznu i prvu austrijsku kancelarku, povjerivši joj mandat za sastav nove prijelazne vlade, koja bi trebala biti na vlasti do formiranja nove austrijske savezne vlade u jesen ove godine, nakon rujanskih prijevremenih izbora. Kako najavljuju u subotu austrijski mediji u ponedjeljak se očekuje da kancelarka Bierlein predstavi svoj ministarski kabinet, sastavljen isključivo od visokih državnih dužnosnika-eksperata, austrijskom predsjedniku, koji bi potom pred Van der Bellenom trebao i prisegnuti.