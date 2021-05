Reiner s navršenih 68 ostaje pročelnik na Rebru

Navršenih 65 godina i 15 godina mirovinskog staža još uvijek je zakonska pretpostavka za umirovljenje nakon radnog odnosa ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. A akademik Željko Reiner, pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma KBC-a Zagreb, koji je jučer napunio 68 godina, s ravnateljem prof. dr. Antom Ćorušićem se dogovorio. Ćorušić je Upravnom vijeću KBC-a predložio produljenje radnog odnosa za akademika Reinera, a Upravno vijeće taj je prijedlog poduprlo većinom glasova.

Cijepljena preko reda

Upravnim vijećem predsjeda Iskra Primorac, ravnateljica Regosa, o kojoj su mediji u veljači pisali da se sa svojim suprugom cijepila preko reda upravo u “svom” KBC-u. Bivši je predsjednik Liječničke komore dr. Trpimir Goluža, liječnik istog KBC-a, zbog toga javno prozvao gospođu Primorac da odstupi. Odluka je obrazložena složenom zdravstvenom situacijom oko COVID-19 i činjenicom da o radu prof. dr. Reinera ovisi funkcioniranje Zavoda.

Dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a, kaže da je na Rebru bilo više slučajeva produljenja radnog odnosa nakon 65. godine zbog potrebe službe, i to obično po dvije-tri godine. Nema zakonskog ograničenja koliko se godina može produljivati staž, no misli da se u praksi nekome produljivalo i do 70 godina.

– Većina odlazi i često to nije šteta, ali neki su jako dobri. Nekima je pak i sa 60 jako teško raditi. Prof. dr. Reiner je jedan od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika, a radi više nego mnogi drugi. Svako jutro je na odjelu – govori dr. Novak.

Međutim, mnogi unutar KBC-a smatraju tu odluku spornom jer je dr. Željko Reiner godinama aktivan u Hrvatskom saboru, gdje je trenutačno potpredsjednik, a na taj svoj angažman troši, tvrde, više vremena nego na posao u KBC-u. A kako i ravnatelj i akademik i šefica Upravnog vijeća pripadaju istoj stranci, HDZ-u, nemalo zaposlenih na Rebru smatra da je odluci kumovala upravo stranačka pripadnost.

“Politika odlučuje”

– Situacija oko COVID-19 se stišava, COVID odjeli se zatvaraju, dakle to nema veze. Reiner puno više vremena provodi u Saboru i u stranci nego u KBC-u. Možda je na odjelu svako jutro, ali ako dođete u 7.30 i odete oko 9 sati, pitanje je koliko ste učinkoviti. Ista je stvar s Rajkom Ostojićem koji je nedavno aktivirao zastupnički mandat, a predstojnik je Klinike za unutarnje bolesti, ujedno Reineru nadređeni. Kako obnašati kvalitetno dvije tako odgovorne funkcije, u KBC-u i u Saboru?! Paladino je govorio da je nezamjenjiv, a nije bio, imali smo dovoljno operatera. Bilo je ljudi koji su zaista predano radili puno radno vrijeme na svojoj klinici, pa nisu dobili priliku da ostanu i nakon 65. To je zato što politika odlučuje – govori osoba iz KBC-a.

Zakonska odredba o dobnoj granici od 65 svakako se planira revidirati, trend je da se svakome tko želi i može, omogući dulji radni vijek, ali o tome treba odlučivati struka, a nipošto politika.