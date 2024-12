Reciklirani prozor traje preko 300 godina, a reciklaža u Hrvatskoj tek će se zahuktati

Deceuninck grupa jedan je od vodećih svjetskih proizvođača PVC profila za prozore i vrata s gotovo 4000 zaposlenika, proizvodnjom u 17 te prodajnom mrežom u više od 90 zemalja. Razvija inovativna rješenja za održive domove s niskom razinom ugljičnog otiska te svoju poslovnu filozofiju temelji na stvaranju bezvremenskih proizvoda koji zadovoljavaju zahtjeve u pogledu dizajna, performansi i ekološke ravnoteže. Deceuninck u Hrvatskoj posluje od 2004. godine i ove godine obilježava 20 godina uspješnog poslovanja, kontinuiranog rasta i razvoja.

Već desetljećima tvrtka veliku pažnju posvećuje i smanjenju emisija CO2 u svojim proizvodnim procesima, povećavajući udio recikliranog PVC-a u proizvodnji novih profila. Krajem prošle godine, Deceuninck je dovršio veliki investicijski ciklus u vlastitu tvornicu za recikliranje u Diksmuideu u Belgiji, vrijedan 25 milijuna eura s kapacitetom recikliranja od čak 40.000 tona godišnje. Ilustracije radi – tako ta tvrtka proizvede oko 77.000 tona ugljikovog dioksida manje, što je ekvivalent godišnjoj emisiji CO2 gotovo 10.000 Europljana.

S ciljem daljnjeg širenja poslovanja u regiji, Deceuninck se ove godine i organizacijski osnažio te je vodstvo Deceuninck Hrvatska u rujnu ove godine preuzeo Mirko Anesi, direktor tvrtke u tzv. Adriatic regiji. S gospodinom Anesijem smo porazgovarali o tome kako Deceuninck posluje u Hrvatskoj, planiraju li se širiti, kako naši ljudi prihvaćaju reciklirane proizvode, jesu li takvi proizvodi skuplji, kakva im je kvaliteta...

Gospodine Anesi, možete li nam se za početak predstaviti i ukratko nam predstaviti Deceuninck?

U industriji specijaliziranoj za distribuciju PVC profila za prozore i vrata radim 26 godina, a Deceunincku sam se pridružio 2012. godine. U početku sam bio zadužen za vođenje poslovnih procesa u Španjolskoj i Italiji, a s vremenom sam postao odgovoran i za tzv. Adriatic regiju, a pod koju spadaju i Hrvatska, Slovenija, BiH i Srbija. Kada je u pitanju sam Deceuninck, riječ je o tvrtki koja uspješno posluje već više od 80 godina. Sve je započelo kao manji obiteljski biznis u Belgiji, a od tada do danas je Deceuninck prerastao u jednog od tri vodeća proizvođača i distributera PVC profila na globalnoj razini. Poznati smo po inovacijama, održivosti i posvećenosti kvaliteti, uz podršku impresivne mreže proizvodnih pogona širom svijeta, uključujući Europu, Sjevernu Ameriku i Južnu Ameriku.

Govoreći o Hrvatskoj, vaša je tvrtka lani otvorila novu tvornicu u Donjoj Bistri. Možete li nam reći nešto više o tome?

Apsolutno. Naše priča je u Hrvatskoj započela prije dva desetljeća, a baš smo ove godine proslavili 20 godina poslovanje. U početku smo radili iz malog skladišta, ali s vremenom je naše poslovanje raslo. Lani otvoren poslovno-proizvodni pogon u Donjoj Bistri investicija je vrijedna 7 milijuna eura, a to je mjesto na kojem su objedinjeni svi naši poslovni procesi, od skladišta i proizvodnje do uprave i administracije. To je ujedno i najveća tvornica za laminiranje PVC profila u ovom dijelu Europe, a iz koje distribuiramo PVC profile za tržišta u Italiji, Hrvatskoj i drugim zemljama iz Adriatic regije. Pogon u Donjoj Bistri nam omogućava veću efikasnost, značajno povećanje kapaciteta te bržu i efikasniju isporuku prema više od 500 partnera u Europi. Zahvaljujući centralizaciji proizvodnje možemo bolje odgovoriti rastućoj potražnji za visokokvalitetnim, održivim građevinskim rješenjima u regiji.

Foto: Deceuninck grupa

Čini se da je održivost ključni dio vašeg poslovanja. Kako je tržište u jadranskoj regiji reagiralo na vaše proizvode od recikliranog PVC-a?

Održivost je doista u središtu onoga što radimo, a što potvrđuje i krovni slogan tvrtke “Building a sustainable home”. U skladu s time, Deceuninck je pokrenuo i kampanju pod nazivom „Svaki prozor je bitan“, čime ističe održive aspekte svojih profila i njihov pozitivan utjecaj, kako na životnu udobnost, tako i na okoliš i naš planet. Naime, naši vrhunski profili jamče izvrsnu izolaciju, što u konačnici rezultira uštedom i manjim računima za potrošnju energije, ali i manjim ekološkim otiskom.

Kada je u pitanju percepcija ljudi prema recikliranim proizvodima, do ne tako davno su se takvi proizvodi smatrali inferiornima, ali unatrag desetak godina stav potrošača i građevinara se promijenio. I jedni i drugi sve više shvaćaju važnost koju recikliranje ima kada je u pitanju čovjekov utjecaj na okoliš. PVC je po tom pitanju izvanredan materijal - može se reciklirati do 10 puta bez gubitka svojstava. Dakle, kada se u obzir uzme da je prosječno trajanje PVC prozora oko 35 godina, ispada da se s recikliranjem jedan prozor može koristiti preko 300 godina. Već samo iz te činjenice je vidljivo koliko je PVC održiv i siguran materijal za građevinsku industriju, a upravo zato smo i mi uložili značajna sredstva u postrojenja za recikliranje. I lokalno smo pokrenuli brojne inicijative za recikliranje, a iako je obujam starih PVC prozora u ovoj regiji još uvijek ograničen u usporedbi sa zapadnom Europom zbog povijesne rasprostranjenosti drvene stolarije, u ne tako dalekoj budućnosti očekujemo da će se reciklaža PVC-a na ovim prostorima itekako zahuktati. Naime, u zemljama poput Belgije i Nizozemske PVC stolarija se počela masovnije ugrađivati u ranim 1990-ima, što znači da je sada taman vrijeme kada dolazi do, da se tako izrazim, smjene generacija tih prozora, dok će primjerice u Hrvatskoj ta smjena krenuti pet do deset godina kasnije.

Jesu li reciklirani PVC prozori izdržljivi i učinkoviti kao oni izrađeni od originalnih, nerecikliranih materijala?

Da, svojstva tih prozora su potpuno jednaka. Reciklirani PVC zadržava 100% svojih svojstava, bilo da se radi o energetskoj učinkovitosti, trajnosti ili estetici. Zapravo, reciklirani materijal integriran je u jezgru profila, tako da je nakon ugradnje potpuno nevidljiv. Čak niti najveći stručnjak samo vizualnim pregledom ne može prepoznati radi li se o recikliranom ili nerecikliranom prozoru.

Što je s troškovima? Jesu li reciklirani PVC proizvodi skuplji?

Ne nužno. Trenutačno su troškovi proizvodnje otprilike usporedivi s proizvodnjom originalne PVC stolarije. To je zato što, iako samo recikliranje uzrokuje neke dodatne troškove, ono se usklađuje s regulatornim standardima na mnogim tržištima. Na primjer, javni projekti u Italiji sada zahtijevaju određeni minimalni postotak recikliranog materijala u PVC proizvodima, a to potiče potražnju i osigurava da reciklirani proizvodi ostanu konkurentni. Ipak, dosta toga ovisi i o stanju na tržištu, odnosno o dostupnoj sirovini koja dolazi iz starih prozora. S obzirom da je ta sirovina ograničena, postoji mogućnost da će, ako nestane sirovine, nereciklirani prozori postati jeftiniji, ali lani smo imali situaciju da su reciklirani prozori, zbog dostupnosti sirovine u Nizozemskoj i Belgiji, bili jeftiniji. Dakle, situacija je fluidna, ali trenutačno reciklirani proizvod nije skuplji, dapače.

Osim recikliranja, po kojim je još inovacijama Deceuninck poznat?

Jedna od naših istaknutih inovacija je tehnologija ThermoFibra, koja integrira neprekinute nizove staklenih vlakana u PVC profile. ThermoFibra eliminira potrebu za čeličnim ojačanjima u PVC stolariji, a što ima dalekosežne pozitivne efekte. Naime, osim što su takvi prozori i vrata lakši, pa se smanjuju i troškovi logistike, ali i troškovi i opseg montažnih radova. Istodobno, upotreba tehnologije ThermoFibra dovodi i do značajnog povećanja vrijednosti toplinske izolacije. Mi smo jedina tvrtka na svijetu koja nudi ovakvu tehnologiju u velikim razmjerima, što je dokaz naše predanosti istraživanju i razvoju novih tehnologija unutar građevinskog sektora.

Koliko su važna lokalna partnerstva za vaš uspjeh u ovoj regiji?

Lokalna partnerstva su od vitalnog značaja. Blisko surađujemo s više od stotinu proizvođača prozora i vrata u Hrvatskoj, a u regiji s njih više od 400. Osim toga, zapošljavamo preko 150 ljudi samo u pogonu u Donjoj Bistri. Podupiremo i lokalne inicijative, kao što je pomoć u opremanju općinskih zgrada. Naš je cilj ne samo raditi u regiji, već i značajno doprinijeti njezinu razvoju.

Konačno, kakva je vaša vizija budućnosti Deceunincka u Hrvatskoj i regiji?

Ambiciozni smo. Potražnja za održivim, inovativnim proizvodima raste pa planiramo proširiti svoje poslovanje kako bismo te rastuće potrebe zadovoljili. To uključuje potencijalno proširenje pogona u Donjoj Bistri, ali ozbiljno istražujemo i mogućnosti distribucije aluminijskih profila u regiji. Dok se građevinsko tržište suočava s izazovima, posebno u Europi, Hrvatska kao da je po tom pitanju neka iznimka, što barem za sada zvuči izuzetno obećavajuće.