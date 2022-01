Ravnatelj KBC-a Split: Stariji sugrađani mogli su mirno živjeti doma, a ne biti u bolnici. Nisu bili cijepljeni na vrijeme

Ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović o stanju u bolnici rekao je kako hospitaliziraju one koji zaista trebaju biti u bolnici na kisiku ili respiratoru i da su to većinom stariji sugrađani i prosječna dob je preko 70 godina.

- Nešto manje ih je jutros u bolnici, što je dobro. Bilo ih je jučer 224, danas 210, manje ih je na respiratoru i to je dobar znak, no svejedno je velik broj. Stariji i necijepljeni su najugroženija skupina koju hospitaliziramo i liječimo u KBC-u - rekao je Meštović u emisiji U mreži Prvoga HRT-a.

Cijepljenje je trebalo biti provedeno prije nekoliko mjeseci i ovo što se sada događa u KBC-u Split je posljedica necijepljenja. - Šteta je već napravljena - istaknuo je.

Napomenuo je kako kao i kod drugih velik broj osoblja ne može raditi zbog infekcije. Trenutačno je izvan pogona oko 140 djelatnika, a od toga uglavnom oko 70 medicinskih sestara ne radi.

- To nam je veliki nedostatak, KBC-u Split i bez pandemije nedostaje 350 medicinskih sestara. Sreća je da smo primali velikih broj specijalizanata, oni su nam bitno pomogli. Naša prednost je jako dobra organizacija i entuzijazam osoblja - naglasio je.

Veliki broj je zaraženih, mnogi se mogu liječiti doma, ne hospitaliziramo s blažom kliničkom slikom, rekao je ravnatelj KBC-a Split.

- Ukinuli smo elektivni program, naši bolesnici s drugim bolestima dobivaju sve ono što bi trebali dobivati, rekao je te dodao da se broj bolesnika s COVID-om u KBC-u Split ne smanjuje, nikad nije bilo teže nego sada, nikad nije bilo ovoliko bolesnika i bolesnika s teškom kliničkom slikom. Danas je prvi put broj bolesnika manji, ako je to neki pokazatelj, onda je to dobar znak i nadamo se da će u idućim danima biti kao i u ostalim bolnicama. Nadam se da neće doći do daljnjeg broja povećanja bolesnika, istaknuo je Meštrović.

Poručio je stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije da se cijepe jer je tamošnja situacija velikog pritiska na bolnicu rezultat necijepljenja, pogotovo starijih. - Ti stariji sugrađani mogli su i u toj starijoj životnoj dobi i s kroničnim bolestima i dalje mirno živjeti doma, a ne biti u bolnici. Nisu bili cijepljeni na vrijeme i netko mora podnijeti odgovornost što nisu cijepljeni, a to su vjerojatno njihovi bližnji koji su ih krivo savjetovali - smatra Meštrović.

