Rat srpskog ministra kulture zbog velikog Nikole Tesle

Na relaciji Zagreb - Beograd posljednjih dana opet grmi i sijeva, ovoga puta u kulturnom resoru. Nakon najave da će se Hrvatska na izložbi EXPO 2020. u Dubaiju predstaviti kao zemlja inovativnih projekata, ideja, izuma i velikih umova koji su postigli svjetsku prepoznatljivost, među kojima je i Nikola Tesla, stigla je žestoka reakcija iz Srbije. Tamošnje Ministarstvo kulture i informiranja priopćilo je kako najoštrije osuđuje, kako se navodi, “nedopustiv pokušaj Hrvatske da prisvoji znanstvenika i inovatora Nikolu Teslu, kojeg cjelokupna svjetska javnost prepoznaje i pamti kao Srbina koji je veliki dio života proveo u Americi”.

Činjenice, a ne mitovi

Komentirajući izjavu svojeg srpskog kolege o Nikoli Tesli, hrvatska ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek promptno je uzvratila.

– Hrvatska enciklopedija za Nikolu Teslu navodi da je bio američki i hrvatski izumitelj srpskog porijekla. Tesla je rođen u Hrvatskoj, u Hrvatskoj se školovao i iz Hrvatske je otišao dalje u svijet: u Austriju, Češku, Mađarsku, Francusku i zatim u Sjedinjene Američke Države – istaknula je ministrica u izjavi Hini.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dodala je da za se razliku od Srbije koja ne prestaje s falsificiranjem povijesti i posezanjem za tuđim povijesnim osobama, Hrvatska “s poštovanjem sjeća jednog od svojih najvećih izumitelja nikad ne pokušavajući negirati Teslino porijeklo”.

– Bilo bi mi drago kad bi se i moj kolega Vukosavljević okrenuo činjenicama, a ne mitovima. U tom slučaju, sigurno mu nikad ne bi palo na pamet predložiti da se Srpski kulturni centri u inozemstvu nazovu imenom Ive Andrića, još jedne iznimne osobe čiji identitet i porijeklo povezuje više kultura i naroda, i nema potrebe da ga se svojata onako kako je to nedavno učinila Srbija u slučaju imenovanja Srpskih kulturnih centara – poručila je Obuljen Koržinek.

Odgovor iz Beograda bio je ekspresan i žestok.

– Kako je Srbin, rođen u Austrijskom Carstvu, u okviru Vojne krajine, u vremenu kada od države Hrvatske nema ni nagovještaja, zanimljivim pseudoistorijskim inženjeringom, postao “hrvatski izumitelj” – izjavio je srpski ministar kulture Vladan Vukosavljević, dodajući kako je Tesla kršten u srpskoj pravoslavnoj crkvi svetih Petra i Pavla u Smiljanu.

– U svojem brzopletom odgovoru ministrica Obuljen Koržinek povišenim tonom reagira na jednostavne povijesne činjenice i javnosti nudi svoje, pretpostavljam i viđenje službene Hrvatske u vezi s temom. Pridjev hrvatski, priznajem, neće Srbinu Nikoli Tesli oduzeti ništa od njegove vječne slave, ali smatram takvu interpretaciju nelogičnom, povijesno neutemeljenom i u najmanju ruku djetinjastom – kazao je srpski ministar pa potom udario “ispod pojasa”.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Hrvatska je u najmanje dva navrata vrlo izravno pokazala što misli i o Nikoli Tesli i o njegovim sunarodnjacima. Da je Tesla posjetio svoj zavičaj 1941. godine i da ga je tamo zatekao početak Drugog svjetskog rata, sva je prilika da bi bio zaklan i bačen u jamu, kao i brojni pripadnici obitelji Tesla i više od 500 stanovnika Smiljana. Da je to preživio, vjerojatno bi stradao u Jasenovcu, Glini, Jadovnu, na nekom drugom od bezbrojnih stratišta Srba ili možda poginuo u borbama protiv hrvatskih ustaša – zaključio je, teškim riječima, Vukosavljević.

Imun na političke igre

O svojatanju Nikole Tesle, kao i odnosu Hrvatske i Srbije prema genijalnom znanstveniku iz Smiljana, Večernji list pisao je nebrojeno puta, a u studenom 2017. izdali smo i specijalno izdanje “Tesla – čovjek koji je izumio 20 stoljeće”. U jednoj od analiza, dr. sc. Božo Skoko s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu napisao je kako bi “jedno od najvećih Teslinih čuda bilo da ga Hrvati i Srbi ravnopravno dijele”. To se, međutim, još uvijek nije dogodilo, a ako je suditi prema otrovnom narativu iz srpskog ministarstva kulture, i neće tako skoro.

Nažalost, ostaje otvoreno pitanje do koje su mjere Hrvati – za razliku od Srba koji već godinama uspješno brendiraju Teslu – komunicirali s ostatkom svijeta da je veliki vizionar potekao upravo iz malog hrvatskog Smiljana, da je ovdje boravio do punoljetnosti, da je na ovome tlu stekao prva znanja koja će kasnije ostaviti u nasljeđe cijelome čovječanstvu. No, dobra je vijest da se aktualna hrvatska vlast naposljetku pristala verbalno “potući” zbog Nikole Tesle.

A pitanje svoje nacionalnosti i etničke pripadnosti sam Tesla, koji se u političke igre nikada nije dao uvući, komunicirao još 1936. godine, kada je u brzojavu napisao: “Jednako se ponosim moga srbskog roda i moje hrvatske domovine.” Tesla nam je upalio svjetlo, vidimo li ga 2019.?