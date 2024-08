Raskol u Novostima, koje su samo formalno srpske: Srbi napuštaju Viktora i viktorijance

Ako široj hrvatskoj javnosti dosad nije bilo poznato tko su postjugoslaveni, viktorijanci i porfirijanci, novu priliku za upoznavanje s tim pojmovima pruža joj najnoviji članak ugledne politologinje Mirjane Kasapović objavljen na portalu Heretica.com.hr pod naslovom „Zašto Srbi napuštaju Viktora i viktorijance? Raskol u postjugoslavenskom taboru“. Napisan britkim stilom, taj nam članak otkriva ne samo dramatična zbivanja u „srpskom establishmentu“ u Hrvatskoj nego i baca novo svjetlo na medije srpske manjine u našoj zemlji. O postjugoslavenima i ideologiji postjugoslavenstva profesorica Kasapović već je pisala u vrlo čitanoj znanstvenoj studiji „Zbogom postjugoslavenstvu!“ te u istoimenoj knjizi, a zbog toga su je, kaže, najviše politički napadali viktorijanci i njihov „poglavica“ Viktor Ivančić. Viktorijanci su bivši feralovci, a sadašnji urednici, novinari i suradnici Novosti, tjednika za koji profesorica kaže da je samo formalno politički tjednik srpske manjine u Hrvatskoj, a zapravo je utvrda zagovornika agresivnoga postjugoslavenstva u Hrvatskoj. U toj utvrdi (taboru) dogodio se raskol pa su sada na jednoj strani Srbi, a na drugoj postjugoslaveni.

O kakvom je raskolu riječ? Ukratko, jedna strana – a nju čine SDSS i Milorad Pupovac, ali i novinari, publicisti i intelektualci iz Republike Srpske i Srbije – želi oblikovati novu, „jedinstvenu srpsku političku perspektivu i ideju budućnosti“, no da bi se ta ideja afirmirala, potrebno je razbiti drugu stranu, tj. konkurentski postjugoslavenski politički tabor u kojemu ima i Srba. Tu drugu stranu čine Novosti, koje financira hrvatska Vlada i za koje novinar Radio-televizije Republike Srpske Srđan Radanović kaže da su smještene u „državnom ideološkom aparatu“ i da zapravo nisu srpske jer „’pišaju’ po srpskim obilježjima, zastavi, himni, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tradiciji, pa i žrtvama“.

Očito je, smatra profesorica Kasapović, da se „srpski establishment“ u Hrvatskoj želi preustrojiti i reorganizirati u skladu s Vučićevim i Porfirijevim konceptom „srpskog sveta“ koji duhovno, kulturno i politički nadilazi državne granice. Ideolozi „srpskoga sveta“ ne trebaju se brinuti jer porfirijance već imamo, ironizira politologinja i napominje da je riječ o polaznicima tzv. Porfirijevih kružoka, nekadašnjih redovitih sastanaka intelektualaca različita profila u prostorijama Pravoslavne gimnazije u Zagrebu s tadašnjim mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim i cijele Italije i sadašnjim patrijarhom SPC-a Porfirijem. Jedna od polaznica bila je i saborska zastupnica ljevičarske platforme Možemo Rada Borić, koja je te kružoke ovako opisala: „’Porfirijanci’, kako smo se nazivali, a koje je magnetom svoje osobnosti privlačio [Porfirije], bile su osobe često različitih, a opet dubinski sličnih razumijevanja o tome kako bi naša zajednica trebala izgledati: tolerantnija, uključivija, empatičnija, solidarnija. Odlaskom mitropolita Porfirija... Hrvatska je na gubitku. Iskreno vjerujem da će patrijarh biti dobitak ne samo za Srbiju nego i za prostore kontaminirane posljedicama ratova i sukoba, u zagovoru i stvaranju okruženja za istinski dijalog.“

Komentirajući riječi Rade Borić, prof. Kasapović piše: „U kontaminiranju 'ovih prostora' devedesetih godina vrlo je aktivno sudjelovala upravo Srpska pravoslavna crkva, član koje je bio i jeromonah Prvoslav Perić (Porfirije). K tome, Porfirije se i prije dolaska u Zagreb i nakon odlaska iz njega istaknuo kao protivnik pobačaja, homoseksualnosti, istospolnih zajednica, parada ponosa te kao promicatelj mizoginosti, zaštitnik seksualnih zlostavljača u Crkvi itd. – svega onoga zboga čega Borić i većina porfirijanaca žustre bitke bije s 'katoličkim talibanima'. Poslije odlaska iz Zagreba, patrijarh Porfirije doista se potvrdio kao 'dobitak' za mnoge, osobito za Crnogorce i Bošnjake, svojom aktivnom potporom srpskome vjerskom i političkom prevratu u Crnoj Gori i protivljenju usvajanja deklaracije UN-a o 'izmišljenom' genocidu u Srebrenici. Kao jedan od stupova Svesrpskoga sabora, mogao bi nastaviti 'dekontaminirati' i Hrvatsku. Jesu li zagrebački porfirijanci bili samo politički naivni i neuki, je li ih privukao neobjašnjiv Porfirijev 'magnet osobnosti' ili je posrijedi nešto drugo?“

Kad je riječ o Novostima, politologinja smatra da taj tjednik proizvodi ne samo netrpeljivost Hrvata prema Srbima nego i hrvatski nacionalizam, jer sustavno ismijava hrvatsku državu, naciju, povijest, Domovinski rat, himnu, zastavu, grb, tradiciju, Katoličku crkvu, obitelj… – vrijednosti i institucije do kojih je velikoj većini Hrvata stalo. To izrugivanje i ismijavanje, koje je daleko od dobre političke satire, Hrvati pripisuju Srbima jer su Novosti formalno srpski list u kojemu kolaboriraju „orjunaši“ hrvatskoga podrijetla. No stup toga tjednika, smatra Mirjana Kasapović, jest novinar i publicist Viktor Ivančić, koji je bio i stup Ferala, „nekadašnje utvrde agresivnoga postjugoslavenstva u Hrvatskoj“. Na njega, „političkoga oca i vođu viktorijanaca“ koji su se iz Ferala preselili u Novosti, sada se okomila srpska strana.

Što ta srpska strana zamjera Ivančiću i njegovim viktorijancima? U prvom redu to što stalno potkopavaju hrvatsko-srpske odnose jer suživot Hrvata i Srba, Hrvatske i Srbije ugrožava perspektive potencijalne četvrte Jugoslavije koju oni žele, pa su list srpske manjine pretvorili u duhovni centar četvrte Jugoslavije za proizvodnju stalne polarizacije i netrpeljivosti. Ne sviđa im se ni to što su Novosti „pale u ideološke ralje Viktora Ivančića, novinara spašenog s prve linije stvaranja hrvatske države“, i viktorijanaca, „ideološki homogene grupe koja je iz Ferala u Novosti donijela radikalnu nihilističku ideologiju“, a ni to što Viktor Ivančić koristi tjednik za „štetno pisanje za srpsku zajednicu u Hrvatskoj“ od kojega samo on ima koristi...

„Nije dugo trebalo da se shvati kako je Feral glasilo jedne ideološke sekte, a sektaški duh feralovci su prenijeli u Novosti“, komentira profesorica Kasapović i dodaje: „Prvoga apostola sekte Viktora Ivančića njegovi su vjernici i epigoni proglasili najboljim novinarom u povijesti 'ovih prostora'. No Ivančić se odavno prometnuo u vodećega ideološkog davitelja, pravoga medijskog udava, koji tridesetak godina piše jedan te isti tekst. Mijenjaju se datumi u zaglavlju novina, mijenjaju se povodi njegovih tekstova, mijenjaju se likovi i njihove radnje, ali su Ivančićev ideološki interpretacijski okvir, njegova ideološka naracija, diskurs i stil ostali isti – on je nekovrsna inkarnacija neodrasloga Robija K. Viktorijanska ideološka sekta djeluje kao svojevrsna 'družba kobaca' koji neprestance motre i knjiže svaki incident svojih ideoloških i političkih neprijatelja u vlasti i izvan nje ne bi li potvrdili svoje teze o ovdašnjoj 'ustašiji'. Jednom je dokaz za to pozdrav 'Za dom spremni', drugi put ušasto U naškrabano na vratima garaže u splitskom Spinutu, treći put protusrpski grafit na trafostanici u zagrebačkim Srednjacima...“

Ustvrdivši kako je „princ ujedinitelj postao samoživi raskolnik“, Mirjana Kasapović zaključuje: „No sudbina Viktora i viktorijanaca drugorazredan je problem koji je zapravo već riješen. Otkako je Pupovčev SDSS ispao iz Vlade..., nestao je glavni razlog da ta stranka i njezin 'doživotni predsjednik' nastave 'konstruktivnu' politiku. Sudjelujući dvadesetak godina u izvršnoj vlasti i tendencijski pretvarajući taj status u pseudonormu hrvatske politike, Pupovac i SDSS stvarali su privid nekakve sukonstitutivnosti Srba u hrvatskoj državi prema uzoru na izgubljenu i neprežaljenu 'konstitutivnost' u Ustavu SR Hrvatske. Kada se taj privid rasplinuo, veću političku važnost od one koju objektivno u svakoj državi na svijetu ima manjina što čini oko tri posto stanovništva potražit će vjerojatno negdje drugdje – u velikom taboru 'srpskoga sveta' koji nudi 'jedinstvenu srpsku perspektivu' koja ne isključuje ni, kako je to javno kazao Porfirije, mijenjanje državnih granica u budućnosti, niti, kako je to kazao Pupovac na obilježavanju srpskih žrtava 'Oluje' 3. kolovoza 2024., buduće ratove koji će biti gori od onih iz devedesetih godina prošloga stoljeća. Dobro je to znati.“

