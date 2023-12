Putujete za blagdane u inozemstvo? Ovo su cijene vinjeta i cestarina u susjednim zemljama

Hrvatskim državljanima često je skijanje omiljeni zimski odmor, no putovanje prema popularnim skijaškim destinacijama može donijeti i neka neplanirana iznenađenja. Naime, unatoč tome što, zahvaljujući ulasku u Schengen, hrvatske državljane više ne brinu kontrole na granicama i famozno čekanje, ljubitelji skijanja iz Hrvatske moraju uzeti u obzir i troškove cestarina na putu do omiljenih skijališta poput Pohorja, Rogle, Kronplatza, Bad Kleinkirchheima ili Nassfelda.

Stoga, ako planirate put u inozemnstvo, važno je, s obzirom na različite sustave i pravila u svakoj zemlji, biti informiran o troškovima vožnje autocestama. Odlučili smo stoga za vas, kao i početkom 2023. godine, pripremiti popis cijena vinjeta i cestarima u različitim državama. U nekima od njih asfalt koji koristite morat ćete platiti putem vinjeta, negdje je riječ o klasičnom sistemu naplate, a ima i onih koji vam za vožnju neće uzeti ni centa.

Slovenija

Od 1. veljače 2022. za cestarinu u Sloveniji vrijedi samo e-vinjeta kojom se može voziti po svim autocestama i obilaznicama. Klasične naljepnice su ukinute, a e-vinjetu možete kupiti na internetskoj stranici dars.si. E-vinjeta povezana je s registarskom oznakom vozila, pa zbog toga pri kupnji morate navesti točan registarski broj i državu registracije vozila te odabrati e-vinjetu za odgovarajući cjenovni razred. Za vozila do 3,5 tone i 1,3 metra visine e-vinjeta za 7 dana će vas koštati 16 €, za mjesec dana 32 €, dok godišnja iznosi 117,5 €. Za sva vozila preko 1,3 metra visine cijene su duplo više (32 € za tjedan dana, 64,10 € za mjesec i 235 € za godišnju vinjetu).

Slovenija je, inače, značajno povisila cijenu vinjeta. Kako smo prošle godine pisali, tada ste, primjerice, za vozila do 3,5 tone i 1,3 metra visine e-vinjetu za 7 dana plaćali 7,5 eura, dok joj je sada cijena više nego duplo veća, odnosno iznosi 16 eura.

Austrija

Cestarina u Austriji plaća se putem vinjeta (klasične ili digitalne) ili GO-Boxa. Vinjete se mogu kupiti na različitim mjestima, uključujući autoklubove, kioske i benzinske postaje. Vinjeta se prije prelaska granice odnosno ulaska na austrijsku autocestu ili brzu cestu mora ispravno zalijepiti na vjetrobransko staklo u lijevom gornjem kutu ili iza retrovizora. Digitalne vinjete možete kupiti na internetskoj stranici shop.asfinag.at/hr, gdje je objašnjen cijeli postupak kupnje, a, isto kao i u Sloveniji, vinjeta je vezana uz registracijsku oznaku vozila.

Austrija je, kako smo ranije pisali, uvela jednodnevnu vinjetu, čija je cijena, za vozila do 3,5 tone, 8,60 eura. Tijekom prosinca može se kupiti samo u digitalnom obliku, dok će od 2024. godine jednodnevna vinjeta biti dostupna za kupnju i kao naljepnica. Ono što je također važno za sve koji namjeravaju put Austrije jest da cijena godišnje vinjete za 2024. godinu ostaje nepromijenjena i iznosi 96,40 eura. Za razliku od desetodnevne vinjete koja će poskupjeti s 9,90 na 11,50 eura, dvomjesečna vinjeta neznatno će pojeftiniti i njena će cijena pasti sa sadašnjih 29 na 28,90 eura.

Na kraju napominjemo kako je uz vinjetu potrebno dodatno platiti cestarinu za vožnju kroz određene tunele ili planinske prijevoje. Jedan od tunela je A9 Pyhrn Gleinalm, čija je cestarina 10,50 €. Za prolazak kroz A9 Pyhrn Bosruck tunel naplaćuje se 6,50 €. Ako putujete kroz A10 Tauern Katschberg tunel, cestarina je 13,50 €. Tunel A11 Karawanken ima cijenu prolaska od 7,80 €, dok za A13 Brenner tunel cestarina iznosi 11,00 €. Tunel S16 Arlberg ima cijenu od 11,50 €.

Italija

Italija još uvijek ne koristi vinjete nego, kao i Hrvatska, klasičnu naplatu cestarina, a točan popis cijena svih cestovnih dionica dostupan je na internetskoj stranici www.autostrade.it/en/pedaggio.

Francuska

Niti u Francuskoj, baš kao niti u prethodno spomenutoj Italiji, još uvijek nisu uvedene vinjete. Visina cestarine u Francuskoj ovisi o kategoriji vozila i prijeđenoj udaljenosti. Ne postoji opći porez na kilometražu budući da mrežama autocesta upravljaju različite tvrtke, a cestarine se značajno razlikuju u nekim regijama. Najpovoljnija cijena karte može se pronaći na službenoj web-stranici autoroutes.fr, gdje se nalazi kalkulator cestarine. Jednostavno dodate gradove kroz koje ćete prolaziti, odredište i kategoriju vozila. Kalkulator izračunava točan iznos naknade.

Ostale države

U većini ostalih država uvedene su vinjete, pa ćete tako u Češkoj desetodnevnu vinjetu platiti 12,50 €, mjesečnu 17.50 €, a godišnju 50 €. U Bugarskoj tjedna vinjeta, za vozila do 3,5 tone, košta 8 €, mjesečna 15, a godišnja 50 eura. U Rumunjskoj tjedna vinjeta, za osobna vozila do 3,5 tone, iznosi 3 eura, mjesečna 7 eura, tromjesečna 13 eura, a godišnja 28 eura. S druge strane, za teretna vozila do 3,5 tone cijena tjedne vinjete je 6 €, mjesečne 16 €, tromjesečne 36 € i godišnje 96 €. Slovačka će vam 10 dana korištenja svojih cesta naplatiti 12 €, mjesec 17 €, a godinu 60 eura.

I, kao šećer na kraju, cestarinu uopće nećete morati plaćati zaputite li se u Njemačku, Belgiju, Albaniju, Crnu Goru, Finsku, Litvu ili Latviju.

