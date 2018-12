Putin: Svijet podcjenjuje nuklearni rat, a on može dovesti do nestanka cijele civilizacije

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao kako u svijetu postoji sve snažnija tendencija podcjenjivanja nuklearne prijetnje.

Govoreći na svojoj godišnjoj konferenciji za medije, Putin je kazao kako je teško predvidjeti posljedice američkog povlačenja iz Sporazuma o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa (INF), potpisanog 1987. godine, prenosi Reuters. SAD je početkom mjeseca dao Rusiji 60 dana da prekine navodno kršenje tog dogovora ili će ga u protivnom napustiti. Washington zahtijeva uništenje ili izmjenu dometa nuklearnog projektila 9M729.

Mogućnost da bi se sporazum mogao raspasti uzbunio je europske saveznike Washingtona koji strahuju da bi njegova propast mogla izazvati novu američko-rusku utrku u nuklearnom oružju, uz opasnost da sama Europa postane nuklearna bojišnica.

"Trenutno svjedočimo kolapsu međunarodnog sustava kontrole naoružanja", istaknuo je Putin u četvrtak.

Događa se tendencija podcjenjivanja nuklearne opasnosti i ona je sve veća, rekao je ruski čelnik i upozorio kako nuklearni rat "može dovesti do nestanka cijele civilizacije, a možda čak i planete". Opasnost nuklearnog rata stavlja se u drugi plan, a on se čini "nevjerojatnim ili ne toliko važnim", zaključio je Putin, piše dpa.

Ukrajina trebala izgred radi poboljšanja rejtinga jednog kandidata pred izbore

Govoreći o 24 člana posade koje je Moskva pritvorila prošli mjesec kod Krima, Putin je naglasio kako će njihova sudbina biti odlučena nakon dovršetka suđenja. Moskva je kod Kerčkih vrata zaplijenila dvije manje ukrajinske topovnjače te jedan tegljač.

SAD i Europska unija zatražili su puštanje mornara, a predsjednik SAD-a Donald Trump je u znak prosvjeda otkazao sastanak s ruskim predsjednikom Putinom.

"Provokacije su uvijek loše. Cilj provokacije je eskalacija situacije. Zašto je to potrebno našim ukrajinskim parterima? Oni trebaju eskalaciju situacije uoči izbora, kako bi poboljšali rejting jednog od kandidata. Je li provokacija uspjela? Možda, u podizanju rejtinga", naglasio je Putin u četvrtak, vjerojatno se referirajući na ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka za kojeg izborne ankete pokazuju da bi mogao izgubiti nadolazeće izbore, prenosi Reuters.

"On je postigao svoje ciljeve, nauštrb ukrajinskih interesa, a mislim da su to loše metode. Mornari su poslani i očekivalo se da će jedan od njih umrijeti. Činjenica da se to nije dogodilo loše je primljena u vladajućim ukrajinskim krugovima", zaključio je ruski čelnik.

"Istraga je u tijeku. Nakon dovršetka procesa bit će jasno što će se dogoditi s njima".

Rusija kroz cijelu povijest predmet sankcija

"Rusija je kroz gotovo cijelu povijest bila predmet neke vrste sankcija... To je zbog rasta njezine moći i konkurentnosti", naglasio je Putin.

Čelnici Europske unije su prošli tjedan dogovorili ponovno produženje ekonomskih sankcija Rusiji zbog njezine uloge na istoku Ukrajine i na Krimu. Ruski čelnik smatra kako je cilj sankcija "sputavanje ruskog napretka", te je istaknuo kako se ruska ekonomija "prilagodila tim ograničenjima".

"I gledajte, ima i prednosti oko tih sankcija... Natjerale su nas da upalimo naše mozgove po mnogim pitanjima... Poljoprivreda je napravila najveći korak naprijed".

"Postoje prednosti i nedostaci. No, u svakom slučaju, želimo da globalno gospodarstvo raste bez ikakvih šokova i nelegitimnog djelovanja", zaključio je Putin.

IS bi se mogao pregrupirati

Govoreći o američkoj najavi povlačenja iz Sirije, rekao je kako zasad ne vidi znakove povlačenja ali i da ne zna što ono zapravo znači. Dodao je da su Amerikanci već više puta rekli da će se povući iz Afganistana, a još uvijek su tamo.Uglavnom se slaže s Trumpom da je Islamska država poražena, ali je izrazio strah da bi se militanti mogli pregrupirati. Trump je u srijedu objavio da je Islamska država (IS) u Siriji poražena i da će se američki vojnici povući.

