Putin je bio na rubu da baci atomsku bombu? Truss je satima proučavala podatke o vremenu

Vladimir Putin bio je toliko blizu lansiranju nuklearnog oružja na Ukrajinu u listopadu 2022. da se Velika Britanija počela pripremati za moguće posljedice. Bivša premijerka Liz Truss navodno je posljednje dane svog mandata provela proučavajući prognoze i pripremajući se za moguće slučajeve radijacije u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što su američke obavještajne službe izrazile zabrinutost da je Putin ozbiljno razmatrao pritisak na crveni gumb i lansiranje nuklearnog oružja.

Šokantni detalji o tome koliko je blizu rat došao do razorne eskalacije otkriveni su u biografiji gospođe Truss, pod nazivom Iz vedra neba (Out of the Blue). U biografiji se navodi da je kratkotrajna premijerka provodila ''brojne sate proučavajući satelitske podatke o vremenskim prilikama i smjeru vjetra'' u strahu da bi ''nepovoljni vremenski uvjeti mogli imati izravan učinak na Veliku Britaniju'', prenosi Daily Mail.

Ova vijest dolazi u trenutku kada je Putin rasporedio 50.000 ruskih i sjevernokorejskih vojnika kako bi preuzeo kontrolu nad Kurskom iz ruku Ukrajinaca prije nego što Donald Trump preuzme dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Vodeći vojni zapovjednik u Ukrajini izjavio je da su “deseci tisuća neprijateljskih vojnika” stigli kako bi izbacili ukrajinske snage iz enklave, što je izazvalo zabrinutost na Zapadu da bi sukob mogao ozbiljno eskalirati do idućeg mjeseca.

Britanska vojna obavještajna procjena, u koju je uvid imala The Telegraph, otkriva da se očekuje kako će Rusija uskoro povećati broj kamikaza dronova koji napadaju ukrajinske položaje, koristeći nove lansirne lokacije blizu granice. NATO saveznici vjeruju da Putin želi povratiti teritorij prije Trumpova povratka na dužnost 20. siječnja sljedeće godine, kada se očekuje da će podržati pregovore koji bi mogli konačno okončati rat.

Navodno je Trump iskoristio telefonski poziv s Putinom nakon svog izbornog uspjeha prošlog tjedna kako bi upozorio ruskog predsjednika da ne eskalira rat. Rusija je već povratila otprilike polovicu teritorija izgubljenog u ukrajinskoj ofenzivi u kolovozu.

Jučer je Putin opovrgnuo izvješća da je u posljednje vrijeme razgovarao s Trumpom te je dodao da još nema konkretne planove za razgovor s njim. O razgovoru između novoizabranog predsjednika i ruskog vođe prvi je izvijestio Washington Post, pozivajući se na neidentificirane izvore, navodeći kako je Trump rekao Putinu da ne smije eskalirati rat u Ukrajini. Novinska agencija Reuters također je izvijestila o pozivu, pozivajući se na anonimni izvor.

Trump je navodno upozorio Putina vezano za eskalaciju rata u Ukrajini te ga podsjetio na ''značajnu američku vojnu prisutnost u Europi'', prema Washington Postu. Međutim, jučer je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odlučno opovrgnuo da je taj poziv uopće održan. ''Ovo je potpuno netočno. To je čista izmišljotina, jednostavno lažna informacija'', rekao je Peskov oštro uzvraćajući: ''Nije bilo razgovora.''

''To je najočitiji primjer kvalitete informacija koje se danas objavljuju, ponekad čak i u prilično uglednim publikacijama'', dodao je Peskov. Na pitanje ima li Putin planove za kontakte s Trumpom, Peskov je rekao: ''Još nema konkretnih planova.'' Putinovo negiranje telefonskog razgovora neugodno je za Trumpa koji dugo tvrdi da ima utjecaj na Putina i obećava pronalaženje rješenja za rat u Ukrajini.

FOTO Sestra Melanije Trump objavila je njezinu fotografiju prije estetskih zahvata, evo kako je izgledala