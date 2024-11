FOTO Nebulozni plakati osvanuli u Beogradu, Vučić se hvalio razgovorom s Trumpom: 'Misle da će Srbija nestati'

Dan nakon što je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump telefonski razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, o čemu je Vučić javio na svom Instagram profilu u nedjelju navečer, po Beogradu su u organizaciji Konzervativnog pokreta Naši oblijepljeni plakati s mapom zamišljene Velike Srbije, slikama Trumpa i Elona Muska, te porukom “Make Serbia Great Again”.

Ivan Ivanović, predsjednik Konzervativnog pokreta Naši, objavio je slike tih plakata u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu i u poruci na X-u spomenuo i službeni profil Elona Muska, očito pokušavajući privući pozornost poznatog biznismena i vlasnika platforme X, koji je tijekom kampanje navijao i pomagao Trumpu.

Make Serbia Great Again pic.twitter.com/NOF6qy5YnF — Конзервативни покрет "Наши" (@nasisrbija) November 11, 2024

U priopćenju KP-a Naši, koje prenosi portal pravda.rs, tvrdi se kako plakat sadrži “kartu povijesnih srpskih teritorija” te kako lijepljenjem takvog plakata Naši žele ukazati “na potrebu da Srbija povrati svoj zasluženi položaj na Balkanu i u svijetu”.

- Podržavamo Donalda Trumpa kao lidera koji je pokazao snagu u borbi za suverenitet svoje zemlje i otvoreno stao protiv globalističkih politika koje ugrožavaju nacionalne interese. Njegova poruka ‘Make America Great Again’ inspirirala je i nas, jer vjerujemo da Srbija mora obnoviti svoju veličinu i snagu - navodi se u priopćenju, piše pravda.rs.

Konzervativni pokret Naši poznat je po sličnim akcijama lijepljenja plakata po ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji, a na jednom od posljednjih takvih plakata bio je prikazan hrvatski europarlamentarac Tonino Picula (SDP) s montiranom ustaškom kapom na glavi.

Predsjednik Srbije u ponedjeljak je u izjavi novinarima u Bakuu, glavnom gradu Azerbajdžana, ponovo govorio o svom telefonskom razgovoru s izabranim predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom. Na liniji se, prema Vučićevim riječima, u Trumpovu društvu našao i Elon Musk, kao i Christopher Ruddy, osnivač televizije Newsmax i veliki Trumpov podupiratelj. Newsmax je, inače, odnedavno ponovo prisutan i u Srbiji, gdje je novu televiziju pod njegovom licencom otvorio Telekom Srbije.

- Razgovarali smo. Predsjednik Trump odlično poznaje Srbiju. Posebno je dobro poznaje Elon Musk koji je bio zajedno s njim. I Chris Ruddy, koji je bio zajedno s njim, možda i najbolje. Mislim da je to najava... Bio sam u prvih 10-15 lidera s kojima su oni razgovarali. To je velika čast i veliki uspjeh za našu zemlju - izjavio je Vučić. Nije dovršio rečenicu u kojoj je htio reći da je taj telefonski poziv najava nečega.

Poznato je da je Vučić i tijekom prvog Trumpovog mandata, kao i čitave četiri godine tijekom mandata predsjednika Joea Bidena, održavao vrlo prisne odnose s Trumpovim omiljenim diplomatom Richardom Grenellom, čije se ime sada spominje među kandidatima za novog šefa američke diplomacije. Vučić nije otkrio je li i Grenell bio s druge strane, uz Trumpa, na tom telefonskom pozivu, ali je - pomalo neobično, no potpuno u skladu s njegovom ustaljenom praksom - iskoristio izjavu u Bakuu kako bi se požalio i na medije na Kosovu, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj.

- Od pobjede Donalda Trumpa svih ovih dana vodi se žestoka kampanja protiv Srbije u Prištini, u antisprskim Šolakovim medijima u Podgorici, u antisrpskim medijima u Sarajevu i u Zagrebu. Misle da će Srbija nestati, propasti, a Srbija najbrže raste i to se mora spriječiti. Iz Zagreba (valjda misli kako je u Zagrebu objavljena vijest Deutsche Wellea u kojoj se spominje taj podatak, op.a.): Srbija ima 250 tenkova, što će im ti tenkovi? Pa imamo više od 250, nije to neka tajna, imamo 268, svaki je po mom naređenju ispravan, prepravljen, stavljeni su akumulatori, pa što? To imamo od ranije, nije to ništa novo. Možda imamo 30 novih, koje smo dobili u prethodnih 3, 4 ili 5 godina. Nikakvih novosti tu nema, ali ‘ajde da radimo priču da je Srbija za nešto kriva - izjavio je Vučić. - Kad sam razgovarao s Trumpom, nekima je bilo potrebno 14 sati da sakriju tu vijest - dodao je.

