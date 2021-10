Pupovac i Hasanbegović se posvađali na sjednici, Hasanbegović demonstrativno otišao

Na današnjoj sjednici saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina došlo je do rasprave između Milorada Pupovca, predsjednika Odbora, i Zlatka Hasanbegovića, potpredsjednika. Na sjednici se razgovaralo o premlaćivanju migranata na granici, a Pupovac je Hasanbegovića prekinuo nakon izjave da Hrvatska i BiH "čine jednu cjelinu".

"Samo sam čekao da to kažete. Prekršili ste važne odredbe hrvatske državne politike", rekao mu je Pupovac.

"Ja iznosim svoja politička stajališta, dopustite da dovršim", odgovorio je Hasanbegović, no Pupovac mu je oduzeo riječ. Dodao je kako je na raspolaganju imao pet minuta za govor, no govorio je više od 10. Tvrdi i kako Hasanbegović ne koristi službene prijevode za neke izraze poput onog za riječ "pushback".

"Ljude koji su u imigracijskim procesima nazivate protuzakoniti migranti", kaže Pupovac.

"Vaša riječ o tome da su Hrvatska i BiH jedinstven prostor i jedinstvena zemlja je nešto što je nedopustivo. Vi to možete misliti, ali na ovom Odboru, kada to iskažete, onda ćete dobiti odgovor", dodao je Pupovac.

"Vi nemate pravo imati ulogu cenzora, tumača tuđih misli. RH i BiH su jedna geopolitička cjelina i to je u konačnici razlog zašto nitko u ovoj zemlji ne razmišlja o stavljanju žice između RH i BiH. To je rekao i predsjednik Republike, to govori i ministar unutarnjih poslova i predsjednik Vlade. Može li netko zamisliti žicu između Imotskog, Gruda, Slavonskog i Bosanskog Broda, Gline, Velike Kladuše. Ne može!", kazao je Hasanbegović. Nakon te izjave, Pupovac ga zamolio da se drži onoga što mu je rekao o oduzimanju prava na govor.

Hasanbegović ga je pitao je li mu pravo govora oduzeto do kraja sjednice, na što je Pupovac potvrdno odgovorio. Hasanbegović mu se zahvalio te napustio sjednicu.