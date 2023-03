'Ovo je degutantno! Žele me maknuti iz politike': Puljku zbog kanalizacije stigla nova velika kazna

Splitski gradonačelnik dobio je još jednu kaznu od Državnog inspektorata, opet na iznos od 100.000 kuna i opet zbog radova na sanaciji kanalizacijske mreže u Vili Dalmaciji. Prošloga tjedna već je od Državnog inspektorata dobio rješenje o kazni na isti iznos zato što radovi, napravljeni bez građevinske dozvole, nisu vraćeni u prvobitno stanje. Ovoga puta, kaže Puljak, kažnjavaju ga što nove cijevi, koje su postavljene, nisu izvađene i vraćene stare te mu rješenjem naređuju da radove pokrene u roku od osam dana. - Ovo je postalo degutantno! Potpuno je apsurdno to što oni rade. Nikad se tako nešto nije dogodilo u povijesti Hrvatske. Sada ja imam dva rješenja Državnog inspektorata.

U jednom piše da ne smijem raditi ništa, a u drugom mi naređuju da moram raditi. Sada, što god napravim, ja sam kriv jer imam dvije oprečne kazne. Što god da učinim ili ne učinim, sljedeća kazna mi je od 120.000 kuna ako u roku od osam dana ne napravim ono što mi naređuju iako su mi prošlim rješenjem naredili da ne radim ništa. Dakle, dobit ću je što god da napravio! – kaže Puljak koji sada, temeljem kazni Državnog inspektorata, državi mora platiti 200.000 kuna. Ali, to nije sve. Kaže da je u Grad Split stiglo i prekršajno rješenje za istu stvar kojim je Grad kažnjen s 30.000 kuna, a on osobno s 3.000 kuna. -Ovo je čisti politički pritisak. Oni me žele kazniti što je moguće više da me eliminiraju iz politike – kaže Ivica Puljak.

Radove na kanalizacijskom sustave Vile Dalmacija projektirani su za vrijeme gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, tada su osigurana sredstva u proračunu i raspisan je natječaj za izvođača. Nakon izbora, Ivica Puljak uveo je izvođače u posao, a radovi su prekinuti, rješenjem Državnog inspektorata koji je, suprotno od gradskih službi, ustvrdio kako je potrebna građevinska dozvola. Rješenjem je naređen povratak u prvobitno stanje. Radovi se obustavljeni i raspisan je natječaj za izvođača vraćanja u prvobitno stanje, kako je naloženo rješenjem. Uslijedili su izvanredni izbori i za vrijeme Mirne Veže, vladine povjerenice, obavljeno je vraćanje u prvobitno stanje, plaćen je izvođač što je ona potpisala u primopredajnom zapisniku.

Gotovo godinu dana kasnije, inspekcija izlazi na teren i utvrđuje kako nisu izvađene novopostavljene cijevi i vraćene stare nakon čega su uslijedile kazne Puljku. Obrazloženje smo tražili i od Državnog inspektorata. Još nam nisu odgovorili. Kada su izdali prvo rješenje obrazložili su kako je Zakonom o općem upravnom postupku propisano da se novčana kazna kojom se pravna osoba prisiljava na izvršenje, izriče rješenjem odgovornoj osobi te pravne osobe, u ovom slučaju gradonačelniku Puljku.

