Puljak: Koga je štitio Mikulić i HDZ uskraćujući Gradu Splitu dokumentaciju?

- Tvrtka Luka d.d. odgovorna je za onečišćenje zraka na Brdima i Neslanovcu u gradu Splitu. To se jasno kaže u inspekcijskom nalazu kojega smo nakon višemjesečna pravne bitke napokon dobili od Državnog inspektorata RH. Do onečišćenja zraka je došlo zbog nepropisnog i nepravilnog manipuliranja i tretiranja troske – iznio je splitski gradonačelnik Ivica Puljak na izvanrednoj konferenciji za novinare koja je sazvana nakon što je u Grad Split napokon stigao inspekcijski nalaz kojega je Državni inspektorat odbio dostaviti pozivajući se na inspekcijsku tajnu.

- Međutim Visoki upravni sud donio je odluku da je zdravlje ljudi i zaštita okoliša iznad svega i Mikulićevom DIRH-u naložio da nam dostavi dokumentaciju. Ovaj dokument daje odgovor na jedno vrlo važno pitanje, ali istodobno otvara mnoga druga pitanja koja su nerazjašnjena, a vezana su za postupanje države i institucija prema građanima grada Splita i Republike Hrvatske. Moja kritika nije usmjerena službenicima DIRH-a nego odgovornim, visokopozicioniranim članovima HDZ-a kao što je Mikulić. Osnovno je pitanje, zašto je HDZ tajio ove stvari od građana Splita? Koji je razlog da mi, kao građani Splita, ne znamo tko je odgovoran za to zagađenje, koliko je to dugo trajalo i zašto se to događalo. Čije interese štiti HDZ, to nisu interesi javnosti i građana Splita. Zato što ne znamo, mi ćemo te dokumente ustupiti DORH-u da ispita zašto i čije interese HDZ štiti, tko im je važniji od građana Splita – rekao je Puljak koji je naveo da su nakon dolaska na vlast, na Brdima i Neslanovcu postavili mjerne stanice koje su pokazali onečišćenje zraka o čemu su obavijestili DIRH.

- Državni inspektori su izašli na teren kako bi utvrdili razloge onečišćenja. Naložili su da se neke stvari naprave i sada je situacija tamo bolja – rekao je Puljak, a njegov zamjenik Bojan Ivošević je istakao kako je najveći problem bio što građani nisu dobili odgovor je li pronađen izvor onečišćenja.

- Mi nismo znali odakle su teški metali došli ni hoće li se opet pojaviti. Nekim ljudima je i golim okom bilo jasno o čemu se radi, ali nitko nije mogao sa sigurnošću reći o čemu se radi. Danas znamo gdje su se nalazili teški metali. Na području Sjeverne luke imali smo trosku iz Japana s teškim metalima, iz turske, bakreni koncentrat iz Bora u Srbiji s teškim metalima i koks iz Madrida u Španjolskoj s teškim metalima. U svaka od ova četiri tereta inspektori su uzeli po dva uzorka i u svih osam su pronađeni teški metali: arsen, kadmij, nikal i jod. Nesporno je da je DIRH svo ovo vrijeme od kada je pronašao metale, a nije javnost obavijestio, naložili su natkrivanje otvorenog skladišta troske u Sjevernoj luci i da se prilikom buduće manipulacije tereta on tretira na način da ne praši. Nakon toga, mjerne postaje prestale su bilježiti zakonska prekoračenja. Ali problem je što se zatajilo kako je do problema došlo. Kazneni zakon poznaje onečišćenje okoliša, pa neka DORH odluči je li ovo u prekršajnoj domeni kako je postupak vodio DIRH. Tužno ej bilo vidjeti da Zakon o zaštiti okoliša ne zanima Mikulića i zato je ova presuda jako važna – kaže Bojan Ivošević i napominje kako u Hrvatskoj ima još puno slučajeva onečišćenja okoliša, a Državni inspektorat ne želi otkriti tko je zagađivač jer staje na stranu privatnika i njegove zarade. - Evo presude VUS-a koji građanima RH kaže da kada dođe do onečišćenja okoliša imaju pravo an dokumentaciju. U tom slučaju, ne postoji inspekcijska tajna – poručio je Ivošević.

GALERIJA Prastara tajna ispod Splita: Pogledajte što su arheolozi iskopali u 'gradu pod Marjanom'