Puljak kao Banožić: Ukinuo radno mjesto Maje Đerek da se ne vrati kao pročelnica

- Maja Đerek, koja je od države zaslužila orden za hrabrost, orden za zaštitu javnog dobra, orden za službeničku savjesnost, orden za domoljublje, orden za uzornost ili kako se već sve ne zovu brojni ordeni koje dobivaju i neki koji nisu zaslužili ni drvene medalje. Umjesto toga dobiva i otkaz i pranje ruku da je se zaposli igdje u javnoj službi. Ona, umjesto barem jednog od razvikanih ordena, dobiva stigmu nepoželjne osobe za zapošljavanje u javnom sektoru. Ovo nisam rekao ja, nego Ivica Puljak u svojoj kampanji ljeta gospodnjeg 2022. - komentar je splitskog vijećnika i predsjednika gradskog SSDP-a Davora Matijevića na ukidanje radnog mjesta u Gradu Splitu na kojem je prije otkaza bila Maja Đerek s kojom Grad vodi spor pred Službeničkim sudom u Splitu, nakon što ju je gradonačelnik Ivica Puljak suspendirao. Međutim, splitski gradonačelnik nije se dao pokolebati.

Gradsko vijeće Splita usvojilo je novi preustroj Gradske uprave kojim je Upravni odjel za gradsku imovinu, čija pročelnica je bila Maja Đerek, podijeljen na dva nova: za imovinsko pravne poslove i izgradnju te za stanovanje i poslovne prostore. Puljak je novi ustroj neuvjerljivo obrazlagao investicijskim ciklusom, predstojećom stanogradnjom, boljom protočnošću informacija. - Prava istina je Maja Đerek, ovo sve činite zbog nje. Otpustili ste je jer vam nije u danom trenutku odgovarala. Vidjeli smo točno tko ste, što ste i na koji način radite svoj posao! - rekao je Tomislav Šuta (HDZ) ustvrdivši kako je preustroj nezakonit jer je trebalo prvo usvojiti rebalans proračuna.

Davor Matijević upozorio je kako je HDZ isto kao Centar sada, ukinuo radno mjesto Maje Đerek u Državnim nekretninama. - Nakon što se Maja Đerek na svom novom radnom mjestu zaista počela ponašati beskompromisno Puljak se prema njoj ponio na identičan način kao i HDZ i Mario Banožić kad je i njima stala na žulj: prvo joj je uručio nezakoniti otkaz, nabio joj stigmu nepoželjne osobe za zapošljavanje i sad joj ukida radno mjesto kako se ne bi imala gdje vratiti kad je Sud vrati. Isto kao i Banožić. A Sud će je vratit jer je otkaz bio nezakonit. To znamo mi, to zna javnost, a to zna i gradonačelnik kojeg nije uopće briga što radi poteze zbog kojih će Grad snositi posljedice koje ćemo platiti svi mi - kazao je Matijević.

Lidija Bekavac pozvala je Puljka neka otvoreno kaže da se preustroj radi zbog Maje Đerek. - Recite da ste napravili ovaj ustroj radi Maje Đerek! Pokažite da ste pravi muškarac, recite otvoreno javnosti! Maja Đerek je jedna od rijetkih koja je izabrana javnim natječajem. Glorificirali ste je! Ali, nije slušala PR Centra ni gospođu Puljak i odlučili ste je se riješiti. Međutim, to niste napravili zakonito, pa će se očito vratiti na posao. Zanima me na koje mjesto će se vratiti ili ćete joj ponuditi adekvatno radno mjesto - pitala je Lidija Bekavac iz HGS-a. Puljak joj je odgovorio samo da će, kad se napravi sistematizacija, Đerek dobiti radno mjesto koje joj odrede pročelnici.

