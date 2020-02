Drama u SAD-u: Bivši zaposlenik ušao u tvrtku i upucao najmanje sedam osoba

U Milwaukeeju, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi Wisconsin, došlo je do pucnjave.

Najmanje sedam osoba je ubijeno, uključujući i napadača, u pucnjavi do koje je došlo u poslijepodnevnim satima, javlja USA Today.

#BREAKING



At least 7 people are dead in #US state #Wisconsin's #Milwaukee city after a shooter opened fire inside the campus of a brewing company



The shooter is believed to be a former employee and is among the 7 people that have diedpic.twitter.com/zm4pHFiDyE