Pucnjava u kršćanskoj školi u SAD-u: Četvero mrtvih, među njima i maloljetni napadač

Došlo je do pucnjave u kršćanskoj školi u Madisonu, u saveznoj američkoj državi Wisconsin u kojoj su četiri osobe su poginule, a još pet ih je ozlijeđeno, priopćila je policija. Do pucnjave je došlo u kršćanskoj školi Abundant Life, privatnoj instituciji koja podučava oko 400 učenika od vrtića do 12. razreda, rekao je policijski odjel Madisona na društvenim mrežama.

Osumnjičeni napadač, maloljetnik za kojeg se vjeruje da je bio učenik te škole, također je mrtav, dodali su iz policije, piše ABC News. Policija je na dojavu o aktivnom napadaču reagirala oko 10:57 sati, a pritom nisu upotrijebili svoje vatreno oružje. Nadležni rade na tome da učenik odvedu svojim roditeljima. Na mjestu događaja nalaze se i agenti FBI-a te Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive.

BREAKING: Multiple people injured in shooting at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin, police say. pic.twitter.com/TbxXc2HT2m — Fox News (@FoxNews) December 16, 2024

Američki senator Ron Johnson, republikanac iz Wisconsina, objavio je na društvenim mrežama: „Moje iskrene sućuti i molitve za sve žrtve tragedije u kršćanskoj školi Abundant Life. Nastavit ću pomno pratiti situaciju.“ Guverner Wisconsina Tony Evers izjavio je: „Pomno pratim situaciju u kršćanskoj školi Abundant Life u Madisonu. Molimo se za djecu, nastavnike i cijelu zajednicu te škole dok čekamo više informacija. Zahvalni smo hitnim službama koje brzo reagiraju na ovu situaciju.“

Senatorica Tammy Baldwin, demokratkinja iz Wisconsina, napisala je na Twitteru: „Obaviještena sam o aktivnoj pucnjavi u kršćanskoj školi Abundant Life u Madisonu i moje srce je uz sve pogođene. Moj ured je u kontaktu s lokalnim i državnim službenicima, a spremna sam pružiti pomoć policiji i svima koji su pogođeni ovom tragedijom.“

>>> VIDEO Policija privela osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja