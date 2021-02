Prvooptuženi zatražio račun kako bi uplaćivao pomoć premlaćenom Mikuljanu

I drugi pokušaj suđenja pred Općinskim sudom u Vukovaru četvorici optuženih za nanošenje teških tjelesnih ozljeda Ivanu Mikuljanu (23) iz Andrijaševaca danas je propao. Naime, na prvom suđenju, koje je bilo zakazano za 26. siječanj, nije se pojavio prvooptuženi Luka Miškulin. Na današnjem suđenju pojavio se Luka Miškulin kao i Domagoj Culej i Gabrijel Čekić ali ne i Daniel Hodak i njegov odvjetnik kojima „dostava poziva nije uredno iskazana“. Kako je rekla Branka Soldo, predsjednica sudskog vijeća u ovome postupku, Hodakov odvjetnik je službeno bio u Karlovcu tako da je sljedeća rasprava zakazana za četvrtak, 11. veljače, u 11 sati.

- Ovo je po malo smiješno. Dvije i pol godine su prošle, a mi se nismo pokrenuli s mrtve točke. Prvi put nije došao Miškulin, sada nema Hodaka. Vidjeti ćemo što će biti u četvrtak - rekao je Mikuljan.

Kada je sutkinja Soldo već zakazala sljedeću raspravu javio je prvooptuženi Luka Miškulin koji je zatražio broj računa oštećenoga Mikuljana kako bi mu mogao uplaćivati nekakvu pomoć. Kazao je i kako se on javio ocu oštećenoga Ivana Mikuljana ali i da mu je on tada poručio da će mu uzeti sve.

Mikuljanov odvjetnik Ivana Kalauz kazao je kako se radi o običnoj predstavi za sud te da ako je ranije postojala bilo kakva želja da se uplaćuje pomoć kako se to moglo uvijek napraviti ali da toga do sada nije bilo. Podsjetio je kako odštetni zahtjev Ivana Mikuljana iznosi oko 1,5 milijuna kuna s obzirom na sve što je preživio, strah, ozljede, boravak u bolnici, operacije ali i činjenicu da je ostao slijep i postao 100-postotni invalid. Ivanov otac Ivan Mikuljan kazao je kako ga nitko do sada od napadača na sina nije zvao ni da se ispriča, a ne da uplati bilo kakvu pomoć. Soldo je pojasnila kako je isplaćivanje pomoći osobna stvar optuženoga i oštećenoga te da ako se ona bude isplaćivala kako će za taj iznos biti umanjen ukupni odštetni iznos ako do njega dođe.

Podsjećamo kako je Ivan Mikuljan brutalno pretučen u središtu Vinkovaca 27. kolovoza 2018. godine. Poslije toga Mikuljan je bio na liječenju više od četiri mjeseca od čega je u komi bio mjesec i pol dana. Imao je četiri operacije, a liječnici su mu rekli kako je „slučajno ostao živ“. Iz bolnice je izašao 3. siječnja 2019. godine kao slijepa osoba, s epileptičkim napadima.

Četvorica optuženih terete se za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda za što je zapriječena kazna zatvora od 3 do 12 godina.