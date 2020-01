TOMISLAV KRASNEC

Prva točka razlaza s Vladom moglo bi biti Milanovićevo viđenje situacije u NATO-u

Milanović nije bio eksplicitan, nije odgovorio na pitanje da li bi on neovisno o povlačenju ostalih saveznika, povukao Hrvate iz Afganistana nego je ipak koordinirao tu odluku i pričekao te se ponašao kao da drži do ostalih saveznika, no to bi mogla biti neka prva točka u vanjskoj i europskoj politici u kojoj se Banski dvori i Pantovčak razilaze